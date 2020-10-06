台中12名外籍學生居家檢疫發燒腹瀉　2人仍待二採結果

台中市一大學12名外籍學生9月底入住中區檢疫替代所後，出現發燒、腹瀉等症狀，台中市衛生局長曾梓展今(6)日表示，其中10人已通過二採結果皆為陰性，仍有2人住院中。
曾梓展表示，衛生局10月2日接獲通報來台就讀的外籍生有一些臨床症狀發生，緊急將他們送往醫院處理，因為是檢疫期間，因此全部進行採檢，一採皆為陰性；12名當中有2名症狀較輕微者，則回到檢疫替代所，剩下10名住院觀察，經適當治療，二採也陰性後，8名已出院，剩下2名在醫院，二採陰後即可出院，後續因高度懷疑是食物中毒，食安處也啟動流程，針對提供餐食的業者做稽查。
針對12名印尼外籍生當初的症狀為何？曾梓展說，最主要有輕微發燒、上吐下瀉、腹部絞痛等腸胃症狀，他們9月30日陸續住到檢疫替代所，10月1日吃過食物後就陸續產生臨床症狀，10月2日衛生局接獲通報後就立即處理。
曾梓展進一步表示，10月1日晚上起學生出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，經初步調查，當日早、午、晚餐都是替代所分別自3家餐飲業者外購，截至5日為止，共有12名學生經衛生局安排至指定隔離醫院就醫。
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