台中購物節締佳績 議員促盧秀燕明年續辦
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-10-06 15:31:48
2020台中購物節衝破90億元消費登錄金額，帶動經濟效益超過360億元，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，台中市議會今(6)日專案報告，議員質詢表示肯定，尤其民調指出民眾滿意度高達66.6%，高達85.9%民眾支持明年續辦，市長盧秀燕表示，將持續努力帶動台中經濟發展。
議員賴義鍠表示，根據民調，這次台中購物節的民眾滿意度高達66.6%，有83.1%民眾贊同台中購物節拉抬台７中經濟，並有高達85.9%民眾支持盧市長明年繼續辦；且累積登錄金額從去年得25億元激增到90億元，值得肯定。盧秀燕表示，去年市府首辦台中購物節，反應不錯，因此今年再續辦第二屆，成績更大幅激增；議員提到的媒體民調也代表了市民的肯定，市府明年也將繼續努力，帶動台中經濟發展。
市府經發局表示，購物節採線上線下並進，今年首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6,534萬次瀏覽量，線上總突破8億瀏覽量；今年APP熱門排行榜連續43天第一名，旅遊類APP也排行第一，下載數衝破34.4萬人次，超多網友留好評，例如「非常棒，幸福台中」、「掃描順暢，小編回應速度快」、「讚！程式一直進步，非常棒的行銷，應該給予嘉勉！」等。此外，APP生產抽獎券數超過2,600萬張，登錄發票張數1,200萬張，實登金額高達87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比去年25億元，增長足足3２倍多，且依「KEYPO大數據關鍵引擎」調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73%，遙遙領先其他五都。