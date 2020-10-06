企鵝不太乖！海生館限定活動帶大家看企鵝成長和日常

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

企鵝不太乖！海生館限定活動帶大家看企鵝成長和日常

記者陳美嘉/屏東報導

calendar_today2020-10-06 16:27:38

▲ 海生館極地水域打造 「企鵝不太乖成長日記」。（圖／屏東海生館提供）
▲ 海生館極地水域打造 「企鵝不太乖成長日記」。（圖／屏東海生館提供）

想一探企鵝的生活日常！屏東海生館期間限定活動「企鵝不太乖也很好」10月9日登場，顛覆一般大眾認定的企鵝可愛印象，海生館極地水域打造 「企鵝不太乖成長日記」，從公企鵝送給母企鵝的定情石開始， 邀請大家走入企鵝成長和生活日常。

不太乖成長日記也特別與手寫字藝術家合作，打造文青景點，用最貼近生活的方式一幕幕揭開企鵝日常 。

▲屏東海生館企鵝繁殖季在每年的8到12月展開。（圖／屏東海生館提供）
▲屏東海生館企鵝繁殖季在每年的8到12月展開。（圖／屏東海生館提供）
屏東海生館營運團隊海景公司提到，平常一般大眾對於企鵝的印象大多停留在「可愛」，但對企鵝的生活其實不太熟悉，適逢一年一度的企鵝繁殖季，海生館希望將今年主題著重在「成長」，藉由「企鵝不太乖成長日記」，讓民眾了解小企鵝從出生到長大，需要經歷的過程及挑戰。

屏東海生館企鵝繁殖季在每年的8到12月展開。遊客在這時期來到企鵝展區，除了可以看到企鵝爸媽認真孵蛋的樣子，還有機會看到新生企鵝寶寶躲在爸媽身體下方的可愛模樣。

▲
▲ 「護護企鵝蛋」科教活動，讓民眾了解企鵝爸媽孵育企鵝蛋的辛苦，現場也推出包含海生館IG粉絲優惠好禮等各項活動。（圖／屏東海生館提供）
活動期間10月9日至明年1月3日的週末及連假期間舉辦「護護企鵝蛋」科教活動，讓民眾了解企鵝爸媽孵育企鵝蛋的辛苦，現場也推出包含海生館IG粉絲優惠好禮等各項活動，另外，屏東海生館與SKB文明鋼筆合作舉辦的「企鵝想像繪畫」募集活動也已開放報名，將邀請小朋友一起在10月24日到海生館不設限畫出企鵝各種想像。
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

手搖飲新制明年上路！總熱量、總糖量都要標示，您怎麼看？

繼續作答
金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

金曲獎超大遺珠！您覺得誰到現在都還沒拿過「最佳女歌手」獎最可惜？

繼續作答
議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

議員徐巧芯提議恢復全面徵兵、女性義務當兵，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀