有錢就任性？酒男砸自己600萬賓士炫富
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-06 16:44:58
一群男女凌晨在台中市大墩4街一家KTV酒店前拉扯喧囂，一輛賓士AMG3000擋風玻璃遭砸破，警方趕至現場，發現是郭姓車主與朋友飲發酒瘋還比誰的車多，郭男竟拿酒店前的雨傘猛砸自己的賓士車，邊砸邊嗆「我連自己600萬的車都砸了，我咧驚啥Ｘ」! 警方查無鬥毆情事後斥令離開。
台中市第四分局警方今(6)日凌晨2時6分許獲報，指大墩4街575號麗都KTV有人聚眾滋事打架，警方立即啟動快打部隊前往處置，發現7男1女於酒店前喧囂拉扯，其中郭姓男子持雨傘將一輛賓士轎跑車後擋風玻璃砸成蛛網狀；警方將他制止，郭男卻嗆「我砸自己的車不行嗎」，警方不採信，除盤查身份並向店少爺查証，結果賓士車真的是郭男的。原來郭男與7名朋友一同到酒店飲酒作樂，散場時一夥人互相比誰的車多，郭男在酒氣催化下耍帥，拿起酒店前傘架上的雨傘砸自己的賓士AMG3000，朋友上前拉他也制止不了，只好任他發酒瘋。
警方調查並未有聚眾鬥毆情事，原報案人誤為有打架情事乃屬誤會，經啟動快打警力24名到場後未發現有不法事證，即盤查登記在場人身分資料後始斥令離開，隨後預留警力於周邊加強巡邏守望，車界人士透露，該部車是2019年的賓士車轎跑車，新車價約692萬。
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