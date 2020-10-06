台中購物節佳績遭吐槽　議員批應該正名「抽獎節」

施志昌表示，台中購物節應該叫台中登發票節，若直觀的看，其實就是抽獎吸引登錄發票，質疑登錄金額從去年的25億變成90億，就可以說是消費的人變多了嗎？對於外縣市來台中消費的吸引力變高了嗎？
謝明源議員表示，台中購物節活動最重要的「台中購物節App」系統一再出現問題，導致消費民眾無法登錄發票、或雲端發票憑空消失、連線出現問題、無法掃描等問題，甚至在活動期間快要結束之前，民眾反映無法登錄、掃描發票的情形仍然一直存在，市府對於影響活動公平性的系統改善問題卻無任何檢討。
議員賴佳微批市府沒辦法協助商家共同創造機制來回饋，只是提供虛無縹緲的抽獎機率，根本不值得叫做購物節，質疑未來購物節的成效。
國民黨議員李中指出，購物節已經舉辦到第二屆，但相較於香港購物節因為有大折扣能吸引許多國外及外地觀光客，目前的消費絕大多數仍侷限於本地，另外，依據國稅局的資料，台中市今年七、八月份的營業額約946億元、較去年增加約60億元，經發局報告中發票登錄金額為90億元，顯然還有很多民眾不知道購物節或不知道要登錄發票，經發局要審慎思考如何有效宣傳、把宣傳經費花在刀口上。
市長盧秀燕表示，雖然今年購物節成效不錯，但市府不會自滿，好還要更好，有關議員關心消費區域均衡問題，她將請相關局處研議增加個別地區消費誘因，比如設立山城獎、海線獎、屯區獎等大獎，另外購物節期間，市府並不強制商家打折，很多折扣都是店家自行提出的，她認為，之後或許市府可製作折扣貼紙或海報提供店家，更努力協助店家。