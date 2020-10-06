影／共創三贏　彰縣完成全國唯一汙染農地進行太陽能種電

依規定參與種電的農地不得變更使用，王惠美指出，20年後還會再做農地使用，所以有比較嚴苛的條件，如須做友善的裝置、不能破壞農地、清除汙染源等，期許在大家共同努力之下，早日讓汙染農地能回歸給農民做相關的種植，這也是政府部門、綠能光電業者以及農民都能互利的計畫。
王惠美說，彰化縣因為農業、工業各半，過去在發展經濟的過程中忽略環保，106年3月底以前列管的汙染農地有330公頃，目前已有270公頃整治完成，謝謝環保署長期以來大約補助縣府約8億元經費整治農地。
蔡鴻德表示，這次是來見證利用汙染農地進行太陽能種電的歷史首例，感謝彰化縣政府團隊的用心與努力，種電讓農民也有收入，汙染的農地也可以受到整治，且由種電的人負責整治農地，創造三贏的局面。
彰化縣環保局指出，行政院環境保護署106年訂定「受汙染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，限定106年3月底以前列管的汙染農地才具備申請資格，避免有故意汙染農地來種電的情形；光電板設施的設置採用環境友善、對農地影響低的工法，並以維持原地目不得變更、保障使用期滿後農地可持續農業使用為前提。環保署在107~108年陸續對光電業者及受汙染土地農民召開說明會，並請地方環保局協助進行輔導與媒合。
環保局表示，彰化縣第一件併行案件由業者在108年9月提出申請，縣政府在108年底核定汙染控制計畫，業者109年4月完成汙染改善並由縣政府審查通過農業容許使用；汙染改善完成並通過驗證後，於6月解除土地列管並開始進行光電設施設置，9月設置完成，日前已成功併聯發電。