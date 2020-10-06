影／共創三贏　彰縣完成全國唯一汙染農地進行太陽能種電

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影／共創三贏　彰縣完成全國唯一汙染農地進行太陽能種電

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-10-06 16:49:53

農地種電首例
▲彰化縣成功完成全國首件汙染農地進行太陽能種電，創造出三贏局面。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.06）
全國首見！彰化縣政府輔導媒合106年3月底以前列管的汙染農地及太陽能光電業者，以1年的時間，在鹿港鎮洋厝里成功設立全國首件農地整治併行光電設置的案場，面積約0.5公頃，目前已成功併聯發電，全縣共5案20筆土地約4.8公頃汙染農地，將陸續設立5案場太陽光電發電。
彰化縣長王惠美與行政院環境保護署副署長蔡鴻德等人，今（6）日實際到現場視察，王惠美表示，在農地整治過程中，由太陽能光電廠商自行處理，減輕政府500多萬元的整地負擔，又能充分達到綠能發展，本次媒合可作為光電示範。
▲全國首件農地整治併行光電設置的案場，面積約0.5公頃，目前已成功併聯發電。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.05）
▲全國首件農地整治併行光電設置的案場，面積約0.5公頃，目前已成功併聯發電。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.06）
依規定參與種電的農地不得變更使用，王惠美指出，20年後還會再做農地使用，所以有比較嚴苛的條件，如須做友善的裝置、不能破壞農地、清除汙染源等，期許在大家共同努力之下，早日讓汙染農地能回歸給農民做相關的種植，這也是政府部門、綠能光電業者以及農民都能互利的計畫。

王惠美說，彰化縣因為農業、工業各半，過去在發展經濟的過程中忽略環保，106年3月底以前列管的汙染農地有330公頃，目前已有270公頃整治完成，謝謝環保署長期以來大約補助縣府約8億元經費整治農地。

▲實際現場視察，彰化縣長王惠美盛讚這次媒合可作為光電示範。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.06）
▲實際現場視察，彰化縣長王惠美盛讚這次媒合可作為光電示範。（圖／記者葉靜美攝，2020.10.06）
蔡鴻德表示，這次是來見證利用汙染農地進行太陽能種電的歷史首例，感謝彰化縣政府團隊的用心與努力，種電讓農民也有收入，汙染的農地也可以受到整治，且由種電的人負責整治農地，創造三贏的局面。  

彰化縣環保局指出，行政院環境保護署106年訂定「受汙染土地改善及太陽光電設施設置併行審查作業原則」，限定106年3月底以前列管的汙染農地才具備申請資格，避免有故意汙染農地來種電的情形；光電板設施的設置採用環境友善、對農地影響低的工法，並以維持原地目不得變更、保障使用期滿後農地可持續農業使用為前提。環保署在107~108年陸續對光電業者及受汙染土地農民召開說明會，並請地方環保局協助進行輔導與媒合。

環保局表示，彰化縣第一件併行案件由業者在108年9月提出申請，縣政府在108年底核定汙染控制計畫，業者109年4月完成汙染改善並由縣政府審查通過農業容許使用；汙染改善完成並通過驗證後，於6月解除土地列管並開始進行光電設施設置，9月設置完成，日前已成功併聯發電。
 
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