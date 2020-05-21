影／足暖心！賓特立捐醫療彈性襪向彰化醫護人員致敬

▲賓特立公司捐出醫療彈性襪，委由縣長王惠美轉贈給縣內設有新冠肺炎採檢站11家醫院的防疫人員，減輕醫護人員工作時的腳部壓力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

彰化縣賓特立實業公司今（21）日下午至縣府一樓視聽簡報室捐出8000雙「賓特立」醫療彈性襪，由賓特立公司總經理張志維出席，委由縣長王惠美轉贈給縣內設有新冠肺炎採檢站11家醫院的防疫人員，捐贈的醫療彈性襪可減輕工作時的腳部壓力，王惠美代表醫護人員致謝。

▲賓特立公司總經理張志維委由縣長王惠美轉贈醫療彈性襪給縣內設有新冠肺炎採檢站11家醫院的防疫人員。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.20）

王惠美稱讚社頭在地企業第二代張志維總經理有新穎觀念，把襪子產業升級至高價的醫療級用品，爭取許多外匯，捐贈的醫療彈性襪可減輕工作時的腳部壓力；王惠美說，她感謝站在第一線醫護人員的辛勞，也有許多來自各界的力量，用不同的方式，感謝醫護人員並為他們加油打氣，從過年疫情爆發到現在已經過100多天，在這些日子裡大家都戰戰兢兢守護鄉親的健康，同時也感謝全民的配合，臺灣才能成為世界的優等生。

賓特立張志維說，公司是從事醫療彈性襪與護膝開發與設計，近年積極參與國際各大型展覽(運動、醫療、復健展場)，主要是推廣外銷，此次新冠肺炎疫情世界各國都很嚴重，臺灣積極防疫且非常安全，此次捐贈壓力襪給予醫事人員，主要是感謝王縣長帶領的縣府團隊及縣內醫護人員的辛勞與付出，希望未來持續為縣民的健康把關。

彰化基督教醫院主任張淑真說，過去幾個月因為管制措施讓民眾很不方便，不過所做的一切，都是為了讓台灣每一個人都能夠平安健康又幸福，也收到非常多來自民眾甚至是小朋友的感謝，讓他們能夠幸福滿滿有勇氣的繼續打拚。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣目前有衛生福利部彰化醫院、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院及秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等11家醫院設置採檢站，提供新冠肺炎篩檢服務，已提供超過4000人次的篩檢量。

▲王惠美稱讚社頭在地企業第二代張志維總經理有新穎觀念，捐贈的醫療彈性襪可減輕工作時的腳部壓力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.21）

葉彥伯指出，第一線防疫醫護人員不僅24小時不分晝夜輪班，為彰化縣民堅守崗位，且每一次的篩檢要經過洗手再洗手，配戴護目鏡、N95及穿著隔離衣的程序，每次穿脫都要耗時20分鐘以上，非常的辛苦，醫護人員總是站在防疫最前線守護彰化縣民健康。