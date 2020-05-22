南天宮捐百萬助學校　盧秀燕：「實名制」讓學生飲水思源

台中市南天宮致力做公益，今天由主委吳光雄代表捐贈100萬元，提供十所國中小學安裝冷氣設施經費，同時贈送3千斤白米給清寒學生，市長盧秀燕到場接受，感謝廟方伸張關公濟弱扶傾正義精神，讓學生有良好學習環境，三餐不挨餓，市府會將「南天宮」名字貼在冷氣機上，另類「實名制」作法，可培養學生飲水思源好品德。

7月11日、12日舉辦，2天預定發放50000斤白米給全國弱勢家庭，外縣市採郵寄到府，包括太平、大里、北區、東區、霧峰等5站，則採定點發放佈施。

▲台中南天宮大手筆捐購百萬元，提供十所國中小學安裝冷氣設施。（圖／金武鳳攝，2020.5.22)

為改善學生學習環境，大手筆捐贈100萬元給10所國中小學裝設冷氣，並且捐出3000斤白米給各學校或偏鄉弱勢學童，讓學子三餐不挨餓，希望拋磚引玉，引出更多宮廟及各界響應。

▲感謝南天宮捐款助學校，十所學校校長親自送上感謝狀，感謝南天宮義行。（圖／金武鳳攝，2020.5.22)

教育局長楊振昇、民政局長吳世瑋，以及10所受贈學校校長，包括育英國中、東峰國中、力行國小、樂業國小、成功國小、大智國小、台中國小、四維國小、仁愛國小、進德國小全都出席，十校校長也致贈感謝狀，感謝南天宮義行。。

南天宮主委吳光雄表示，南天宮長期做公益關懷弱勢，每年四月舉辦愛心佈施白米繞境活動，普及關公恩澤。今年受疫情影響，白米佈施活動將延至除了預定七月舉辦的白米佈施活動，南天宮盧秀燕指出，台中市高中職以下學生數全國第二多，近4萬人，市府積極改善學校設備，今年編列1億元裝設冷氣，但仍然不足，感謝南天宮有如及時雨般，捐贈100萬元提供十校裝設冷氣設施，市府會將南天宮名字張貼在冷氣設機上，教導孩子飲水思源觀念，是另類實名制作法。盧秀燕也很感謝南天宮慨捐3000公斤米給弱勢學生，讓孩子在愛的環境下茁壯。今天捐贈會上，