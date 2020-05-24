全台第一座海景棒壘球場啟用　蔡其昌、陳柏惟剪綵開球

台中市大安區南埔簡易棒壘球場經立法院副院長蔡其昌兩年來的爭取，今(24)日「大安海洋棒壘球場」完工啟用，是全台灣第一座可以欣賞海景的運動場地。蔡其昌表示，大安海洋棒壘球場原為垃圾掩埋場，在農委會水保局及市府運動局配合下，成為全台第一座可以一邊打球、一邊看海的特色球場。蔡其昌表示，打造大安第一座棒壘球場做到了，大安垃圾掩埋場轉型運動球場經過多年努力終於完工啟用，雖然這是一座簡易棒壘球場，卻是全台第一座可以邊打球看海的球場，未來將繼續爭取預算，讓周遭設施更加完善，除了打球外，也是地方居民散步休閒的好去處。蔡其昌也提到，獲中央預算二億經費挹注的外埔鐵山營區國際壘球運動場規劃即將開工，這將是全台第一座符合國際級比賽的球場，周圍也會設置多功能運動公園，造福更多愛好體育運動的鄉親朋友，讓台中成為棒壘球友善之都。立委陳柏惟說，從來沒想過可以邊打球邊看海，就算被三振也不覺得可惜。天除了參與剪綵活動外，也是來向蔡其昌副院長學習解決問題之道，能夠正面回應人民的期待，是我們持續努力的目標。大安壘球委員會主任委員徐昱舜表示，首先感謝蔡其昌副院長大力爭取，讓大安能有座標準場地。未來協會將全力與公所配合球場管理，目前僅有二個球員休息室，希望市政府運動局能再追加一個裁判及工作人員休息室。