影／來去彰化當吃貨！彰化市美食新書發表

令人食指大動的彰化美食終於有指南了！彰化市公所找來在地美食達人，網羅東南西北4區的美食，出版「來去彰化當吃貨」美食攻略新書，今（26）日正式推出，彰化市公所找來在地美食達人，網羅東南西北4區的美食，編撰美食攻略新書，可透過QRcode連結地圖，讓遊客拿著書按圖索驥。

▲負責撰寫此書的是彰化美食部落客「Kiwi樂活食旅」的作者林佳慧（右）以及美食臉書社團「彰化生活美食地圖情報站」小編楊語絃。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

彰化市美食多，肉圓、爌肉飯、麵食名聞遐邇，也代表彰化常民生活，網羅彰化市在地肉圓、爌肉飯、貓鼠麵及隱藏巷弄等127家的在地美食新書「來去彰化當吃貨」正式對外公布，彰化市長林世賢說，這本美食攻略秘笈，透過東西南北4區美食地圖導引，方便讀者按圖索驥，前來彰化市觀光旅遊及品嚐經典小吃，絕對讓你用舌尖記憶彰化城市的好味道。

▲在彰化24小時都吃得到爌肉飯，無論何時來彰化想吃一碗爌肉飯都吃的到。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

林世賢表示，彰化市位在中台灣戰略及交通要衝，以及鐵路山海線交通交會的絕佳地理位置，熱絡的經濟活動也孕育出特別的飲食文化，彰化美食口味豐富，源自於對食材、作工、湯頭及醬料的講究，美食新書第一版出版1千本，因數量有限，建議遊客可以上彰化市公所的彰化旅遊網下載電子版參閱。

▲彰化市公所找來在地美食達人，網羅東南西北4區的美食，編撰美食攻略新書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

這次負責撰寫此書的是彰化美食部落客「Kiwi樂活食旅」的作者林佳慧以及美食臉書社團「彰化生活美食地圖情報站」小編楊語絃，兩人都長期在彰化市生活，林佳慧說，彰化市有10年左右沒有綜合整理的小吃書籍，這次花了4個月時間採訪店家，發現許多業者對自家品質高度要求，也有獨門秘方，有的未能訪到成為遺珠。

楊語絃指出，她所住的太平街周遭素食麵多，是因為早期許多人吃早齋，可見許多在地美食是生活習慣因應而生，採訪過程中她也發現不少老店凋零，有業者生病過世，有的下一代不願接手打算停業關門，只能用圖文留下好滋味。

▲貓鼠麵！超好吃的！麵的湯頭濃郁到讓人超想再來一碗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

「如果說彰化美食只有爌肉飯、肉圓那就太落伍了，阿添蛤仔麵大爆滿的鮮美無殼蛤仔肉舖滿麵條上好銷魂」，文字活潑照片誘人，美食新書網羅127家美食店家，除了彰化三寶爌肉飯、肉圓、貓鼠麵，彰化縣定版的飲品「地骨露」以及在地人才知道的素食麵、麻糬、蛤仔麵、燉露等美食都在書中。