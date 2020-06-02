台中水湳轉運0進度　議員批交通壅塞要忍多久

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台中水湳轉運中心規劃多年，現今仍躺在交通局，令人擔心國道客運轉運的進度，台灣大道減輕國道客運的車流遙遙無期市議員陳淑華質詢要求，台中市政府允諾，加速辦理水湳轉運中心的規劃及細部設計作業，紓解日趨嚴重的台灣大道交通壅塞問題，解決民眾不滿塞車的抱怨。台中市議會今(2)日進行交通地政業務質詢，市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源聯合質詢表示，水湳轉運中心從胡志強時期提出，目的在將國道客運集中到水湳轉運中心，以水湳轉運中心進、出國道客運以減少國道客運在台灣大道的車流及停留時間，達到改善台灣大道交通的目標。陳淑華表示，盧市府上任一年半，水湳轉運中心仍然躺在交通局，還沒有進入實質開發的時程據瞭解，交通局將大幅縮減林佳龍時期規劃的規模大小，等於是水湳轉運中心再度重新規劃、重頭來一次，所以才要這麼長的時間繼續躺在交通局。陳淑華質疑，所有聽到水湳轉運中心都說在細部設計，原40億的規劃案現在規模是剩下多大？原高速公路銜接道還存在嗎？陳淑華也痛批，民眾對台灣大道的交通壅塞狀況還要忍多久！水湳轉運中心還要多久能夠進入開發時程？何時可以發包、動工、興建？何時可以落成啟用？對於紓解台灣大道的交通到什麼程度？邱素貞說，水湳轉運站本來規劃地上7層，現在改為兩層樓還可加建，她認為困難重重並不妥，希望一次到位，明年動工，否則零進度，難怪盧秀燕市長民調老是墊底。交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心目前正辦理細部設計，重新檢討水湳經貿園區與其他設施整合，以及與機場捷運車站共站、串聯整體接駁系統等，將朝降低建築量體，預留未來擴充建設的方向設計，增加營運彈性市府期望可於110年開工、113年啟用，提供民眾便利的公共運輸服務。