影／溪湖高中第17屆中台灣聯合文學獎大贏家

中台灣聯合文學獎，是讓年輕的文學種子萌芽的重要推手，第17屆中台灣聯合文學獎國立溪湖高中是大贏家，有18名學生獲獎，小說組今年溪高蟬聯第一名，實屬不易，而今年最大亮點為205楊茜聿穿金戴銀，可謂「溪高創作才女」，已有實力派作家的雛型。

▲第17屆中台灣聯合文學獎，主辦學校特以「文豪 墨‧想」為大會主題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

溪湖高中校長楊豪森說，「中台灣聯合文學獎」是一個發掘創作人才、由中部地區14所高中校際間最大規模之自發性學生文學獎，大會統計今年作品計有新詩101篇、散文78篇、小說41篇等各校初選後之優秀作品參與決審，評審們均感受到學生創作能量之強大。

溪湖高中因為推展「文學養魚」計畫，也讓獲獎質量再創校史新高，共計18名學生獲獎。在這少子化的年代，學校無不積極開拓亮點，期盼文學閱讀與創作能成為溪高校108新課綱的特色之一，也成為溪高學生得以發光發熱的舞台。

▲今年最大亮點為205楊茜聿穿金戴銀，可謂「溪高創作才女」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

楊豪森表示，感謝今年投入中臺灣文學獎指導的老師團隊：黃俊龍、林金燕、林淑慧、陳儀鳳、陳千代、劉姿君、黃珮茹，也謝謝訓育組、圖書館的支持，溪湖高中已逐漸成為中臺灣文學獎評審印象中的「文學名校」。

溪湖高中國文科林金燕老師表示，楊茜聿同學以「黑白切」(小說)與「神愛外籍新娘」(新詩) 展現了其關懷社會的視野，她說，彰化有很多外籍移工，在路過公園的時候，也能看到他們推著爺爺奶奶們散步。我想我們該多注意那群離鄉背井，為我們工作、或遠嫁的人們。黑白切講述外籍勞工的故事、神愛外籍新娘則是描寫新住民孩子問自己母親的問題。

▲第17屆中台灣聯合文學獎國立溪湖高中是大贏家，有18名學生獲獎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.05）

榮獲新詩第2名的詹宜婷同學說，透過多次與老師交流作品之內容，我得以從中發現不同的觀點，進而精進自己的作品。以「隨香」一文拿下散文組第2名的施顯福提到，「廟會文化的初心是為了神明服務，傳承即將失傳的文化和儀式。所以我以文證己志，記錄我與香的故事，以及香牽起了我與神靈的緣分，希望能帶給社會共鳴，共同讓廟宇文化的最初那份初衷隨著香，流傳下去。