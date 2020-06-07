他只會從1數到10　庇護見習1年多變身職場快手

▲智障青年阿昱，終於能獨自摺好紙盒，開心的逢人就稱自己「很厲害」。（圖／金武鳳攝，2020.6.7)

臺中市政府勞工局為協助身心障礙者就業，提供庇護就業職場見習制度，2年多來，協助就業職能不足的見習生轉銜庇護員工，中度智能障礙阿昱，曾是個沒有數字觀念的人，高中畢業數數字只會1到10，在伯立歐庇護工場見習培訓1年半，數字苦手蛻變為「貼條快手」。臺中市勞工局長吳威志說，庇護工場是透過一個模擬的保護性職場，讓就業能力不足的身心障礙者，有學習工作技能與社會訓練平台，最終目標是回歸一般職場，全市7家庇護工場，約僅能進用120名庇護員工，名額有限。為擴大服務，協助工作能力有些微差距的身障者，有機會接受庇護性就業服務。2年前，勞工局開辦庇護就業職場見習制度，已提供20名身障者接受見習培訓，其中6成經過至少一年的密集訓練，職能有效提升，已通過入場評量成為庇護員工，阿昱是其中之一。輔導阿昱的就服員張㚬妤表示，阿昱缺乏數字概念，手作靈巧度差，記憶力也不好，最初申請進入庇護工場，未能通過評量被拒門外。阿昱就業動機強烈，勞工局職重窗口評估後，推介進入伯立歐庇護工場，由見習生做起。近2年來，他風雨無阻到工場見習，接受培訓。「曾經，我以為教會阿昱數數字是不可能任務！」張㚬妤笑說，阿昱只會數1到10，11後的數字，像似有魔咒，一年多來，怎麼教都數不順，最常見的失誤是跳號，或者重複數號。張㚬妤指出，印刷庇護工場必需具有點數技能，才能完成工作，阿昱無法正確數數字，長達一年多，凡是他點數過的物件，一定要重複檢查，失誤率超過5成，有時讓她很抓狂，阿昱卻反過來要她「放輕鬆」慢慢來。近2年的庇護見習，阿昱走來並不容易。張㚬妤說，幸好阿昱肯學，家長配合度高，以數數字為例，回到家，媽媽都會利用各種機會陪阿昱練習。半年前，阿昱進步看得到，不但能順利數到50，速度明顯加快，過往每半小時點數400個信封，如今已提升到1100個。另外在紙盒固定欄格內貼雙面膠，阿昱更是動作快又精準，一天能貼上5500片速度，被喻為全工場「快手」。隨著阿昱職能提升，分派的工作更多元，譬如操作精細動作更多的摺禮盒及盒子穿繩等。張㚬妤說，最初阿昱也做不來，常常無法按規定虛線摺疊，經過一再教導，回家反覆練習。那天，阿昱秀著摺疊工整的紙盒，逢人就說「我就是這麼厲害！」言下無限自豪。今年3月，阿昱終於通過工場的入場評估，正式成為庇護員工。阿昱的就業路，見證「給他機會，人人都能成為工作高手」。