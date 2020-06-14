影／「熊讚」ㄟ路跑　樂活獅襪熊讚親子公益路跑

▲2020第四屆樂活獅襪熊讚愛你愛妳親子公益路跑活動，彰化縣長王惠美等人鳴槍起跑，親子們從社頭織襪園區用雙腳體驗社頭之美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

疫情解封了，不再悶在家裡頭，原本3月要舉辦的樂活獅襪熊讚親子公益路跑活動因疫情延後到今（14）日舉行，彰化縣長王惠美、樂活獅子會創會總監蕭文龍等人在社頭織襪園區鳴槍起跑，跑者從織襪園區出發，競賽分為9公里及5公里項目，王惠美說，「熊讚」ㄟ路跑在這裡。

▲2020第四屆樂活獅襪熊讚愛你愛妳親子公益路跑活動，原本3月要舉辦，因疫情而延後辦理

2020第四屆樂活獅襪熊讚愛你愛妳親子公益路跑活動，原本3月要舉辦，因疫情而延後辦理。王惠美說，防疫期間大家都悶壞了，原本這次的公益路跑活動預訂在三月舉辦，依中央疫情指揮中心指引一律「順時中」，直到疫情解封。

王惠美說，疫情解封了，可以開始舉辦些戶外活動，路跑活動才順利辦理，社頭有也有很多家觀光工廠，歡迎大家來社頭買襪子買芭樂，社頭的清水岩有登山步道，可以讓大家體驗戶外生態，適合大家假日前來走一走。

▲樂活獅襪熊讚親子公益路跑，彰化縣長王惠美、樂活獅子會創會總監蕭文龍等人在社頭織襪園區鳴槍起跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

樂活獅子會創會總監蕭文龍說，社頭親子路跑活動今年因受到疫情影響而延期，雖然今年參加人數不如往年，但大家還是要繼續努力，要跑出健康、跑出快樂。

社頭鄉長劉錦昌表示，路跑近年來已成為健康的代名詞，也是走出戶外最好的親子活動之一，此次的賽道設置於全臺灣最美的社頭織襪園區內，社頭是擁有濃濃人情味、鄉土味的好地方，藉由這次公益路跑，讓更多人認識社頭之美，並達到健康與促進公益之效。

▲樂活獅襪熊讚親子公益路跑活，活動前進行暖身操。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

王惠美說，獅子會投入關懷弱勢及公益活動不遺餘力，舉辦公益路跑也讓大家可以更認識織襪的故鄉，跑完路跑後除了可以在織襪園區採買各式襪子；王惠美也為6月24、25日將在鹿港、福興舉辦的鹿港慶端陽系列活動，8月15、16的王功有王功漁火節宣傳，歡迎大家到彰化看龍舟賽、欣賞王功漁火風情。