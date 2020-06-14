影／轎車經過南美路平交道　慘遭太魯閣號撞飛！

▲台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車，撞上一輛卡在南美路平交道的白色自小客。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

彰化市13日晚間11點25分，發生一起轎車卡在南美路平交道，遭台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車一頭撞上，駕駛來不急逃出，慶幸只有臉部受到擦傷，太魯閣號列車機車頭則嚴重毀損，列車延誤近1小時，事故原因由鐵路警察局台中分局調查釐清。

▲駕車通過彰化市南美路平交道時，被台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車撞上。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.14）

鐵路警察局指出，轎車駕駛詹姓男子（57歲）13日深夜駕車通過彰化市南美路平交道時，因前後方柵欄都已放下，卡在軌道進退不得，被台鐵285B車次太魯閣自強號北上列車撞上，他的轎車車頭嚴重受損，臉部只受稍微擦傷，被鐵路警察局彰化分駐所依公共危險罪嫌移送法辦。

▲太魯閣號列車機車頭則嚴重毀損。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.14）

台鐵根據現場監視器影片發現，13日深夜11時25分，由詹男駕駛的轎車行經彰化市南美平交道，當時平交道的警鳴聲已響起，入口處的柵欄緩緩放下，詹男卻未利用出口處的柵欄尚未放下時的時間差加速通過，反而是停在平交道上，旋即出口處柵欄緩緩放下，短短數秒內，1列太魯閣號列車快速通過，將轎車撞到彈飛到附近草叢，轎車幾乎全毀，太魯閣號列車機車頭則嚴重毀損。

▲詹姓男子指稱，駕駛白色三菱轎車經過彰化市南美平交道，柵欄放下才聽到警鈴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.14）

詹男說，他到附近找朋友後返家，開著20年車齡的白色三菱Lancer轎車行經平交道時，與前車保持距離進入平交道，當時並未聽到警鈴聲，但他開進平交道發現柵欄突然放下，警鈴聲也響起，進退兩難，卡在平交道上，來不及下車就遭太魯閣號撞上，臉部些許擦傷無大礙，不需就醫。

▲台鐵根據現場監視器影片發現，13日深夜11時25分，由詹男駕駛的轎車行經彰化市南美平交道，當時平交道的警鳴聲已響起。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.14）

這起事故發生後，鐵路警察隨即趕赴現場採證，初步調查，詹男未酒駕，事故影響列車通行共約1小時，今天凌晨0時28分，鐵警採證完畢，將事故小客車吊走，並放行列車。這部列車隨後開進不遠處的彰化火車站，台鐵人員也漏夜檢修，了解車頭受損情況。

詹姓男子指稱，駕駛白色三菱轎車經過彰化市南美平交道，柵欄放下才聽到警鈴。不過，台鐵電務處副處長劉裕庭表示，經檢測，平交道功能都正常；警方也依公共危險罪嫌將詹姓男子移送法辦。