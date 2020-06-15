端節前夕　輔導會副主委呂嘉凱彰化榮家致贈加菜金

端午節將屆，國軍退除役官兵輔導會副主任委員呂嘉凱，今（15）日親訪彰化榮家關懷住民並與伯伯一起用餐，除了致贈端午節加菜金也提前祝賀長輩們端午節快樂﹔同時也嘉許彰化榮家的管理良善與全體同仁的周全照顧，讓榮民伯伯們個個身體都非常硬朗。
呂嘉凱特別選在端午節前，探視慰問彰化榮家住民長輩，先前往參觀「日間照顧中心」，該家日照中心是中部榮家第一所，把醫療資源在地化與長期照顧相結合，提供全人式照顧服務；透過日照中心提供生活功能訓練及手工藝等相關活動，建立長輩的尊嚴和自信，獲得更佳的生活品質，並有效減輕家屬或照顧者負擔。
彰化榮家主任史浩誠表示，該家榮民陳伯伯及李伯伯長期擔任日照中心志工，大愛無私，不分性別協助照顧中心長輩，創造老有所安、老有所養之溫馨祥和有尊嚴的友善環境。
中午於榮家餐廳發放端午節加菜金，由90歲榮民陳長財伯伯代表受贈，呂嘉凱與長輩們寒暄問暖，現場溫馨喜悅，營造歡樂氛圍，並於陳伯伯、張伯伯及李伯伯同桌用餐，得知80歲張伯伯是籃球高手，今年獲得長青盃籃球比賽冠軍、74歲李伯伯參加歌唱比賽，屢次榮獲優勝好成績。
用餐後，參觀「保健小站」，體驗95歲范伯伯運用廢材元素DIY製作養生器物，如養生背樂、按摩棒、拉筋板、穴位按摩棒、按摩背墊及手部拉環等，分享自我保健養生之道； 呂嘉凱說，榮家長輩真是老當益壯、臥虎藏龍、高手如雲，給個「讚！」。
呂嘉凱強調，榮民伯伯對國家的貢獻非常的大，肯定榮民建設臺灣、保衛臺灣的貢獻，並重申主任委員馮世寬所指示事項，榮家對榮民伯伯的照顧，應先著重三餐伙食，確保榮家伯伯吃得飽、吃得好，兼顧營養均衡與重視伙食品質。