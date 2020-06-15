端節前夕　輔導會副主委呂嘉凱彰化榮家致贈加菜金

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▲輔導會副主任委員呂嘉凱體驗彰化榮家家榮民范伯伯自製「背樂」按摩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

▲輔導會副主任委員呂嘉凱至彰化榮家關懷榮民並與伯伯一起用餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

▲呂嘉凱特別選在端午節前，探視慰問彰化榮家住民長輩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.15）

端午節將屆，國軍退除役官兵輔導會副主任委員呂嘉凱，今（15）日親訪彰化榮家關懷住民並與伯伯一起用餐，除了致贈端午節加菜金也提前祝賀長輩們端午節快樂同時也嘉許彰化榮家的管理良善與全體同仁的周全照顧，讓榮民伯伯們個個身體都非常硬朗。呂嘉凱特別選在端午節前，探視慰問彰化榮家住民長輩，先前往參觀「日間照顧中心」，該家日照中心是中部榮家第一所，把醫療資源在地化與長期照顧相結合，提供全人式照顧服務；透過日照中心提供生活功能訓練及手工藝等相關活動，建立長輩的尊嚴和自信，獲得更佳的生活品質，並有效減輕家屬或照顧者負擔。彰化榮家主任史浩誠表示，該家榮民陳伯伯及李伯伯長期擔任日照中心志工，大愛無私，不分性別協助照顧中心長輩，創造老有所安、老有所養之溫馨祥和有尊嚴的友善環境。中午於榮家餐廳發放端午節加菜金，由90歲榮民陳長財伯伯代表受贈，呂嘉凱與長輩們寒暄問暖，現場溫馨喜悅，營造歡樂氛圍，並於陳伯伯、張伯伯及李伯伯同桌用餐，得知80歲張伯伯是籃球高手，今年獲得長青盃籃球比賽冠軍、74歲李伯伯參加歌唱比賽，屢次榮獲優勝好成績。用餐後，參觀「保健小站」，體驗95歲范伯伯運用廢材元素DIY製作養生器物，如養生背樂、按摩棒、拉筋板、穴位按摩棒、按摩背墊及手部拉環等，分享自我保健養生之道； 呂嘉凱說，榮家長輩真是老當益壯、臥虎藏龍、高手如雲，給個「讚！」。呂嘉凱強調，榮民伯伯對國家的貢獻非常的大，肯定榮民建設臺灣、保衛臺灣的貢獻，並重申主任委員馮世寬所指示事項，榮家對榮民伯伯的照顧，應先著重三餐伙食，確保榮家伯伯吃得飽、吃得好，兼顧營養均衡與重視伙食品質。