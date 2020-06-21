影／大城鄉一土雞場染禽流感　9千餘隻土雞全撲殺

連日來一直呈現火熱的天候，彰化縣大城鄉一土雞場在今年6月18日通報場內雞隻有異常死亡情形，彰化縣政府動物防疫所派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今（21）日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員在今天完成全場撲殺清場消毒，撲殺9556隻土雞。

▲近來天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫造成免疫力下降情形，請養禽業者注意禽場內之通風與降溫工作，避免飼養過度密集。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.21）

彰化縣動物防疫所長董孟治說明，近來天氣高溫炎熱，雞隻容易有熱緊迫造成免疫力下降情形，請養禽業者注意禽場內之通風與降溫工作，避免飼養過度密集；及避免場內家禽出售時間拖延太長，勿讓雞販頻繁進雞舍抓雞，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率。

董孟治表示，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲防疫人員完成全場撲殺清場及消毒工作，撲殺9556隻土雞。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.06.21）

董孟治呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

董孟治強調，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。