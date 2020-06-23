振興三倍券上路在即　台中業者超前部署祭優惠搶券

振興三倍券即將上路，台中市各行各業拼經濟，紛紛超前部署祭出一波波優惠搶客。鼎王、無老火鍋店7月起滿千送肉盤，金典酒店消費滿額送侏羅紀展門票，麗寶outlet則送電影票等，好康多多。待7月15日領取振興券後，各家加碼祭出優惠送更大，放長線釣大魚，搶攻振興券商機。

▲鼎王火鍋配合振興券上路，七月起分二波加碼送搶攻商機。（圖／鼎王火鍋提供）

受到疫情影響，不少行業營業額腰斬，受創嚴重，寄望三倍振興券活絡經濟，不少業者為搶先機超前部署，祭出一波波優惠「利誘」客人回流消費。鼎王麻辣鍋和無老鍋在振興券前，7月起先推出消費滿千送梅花豬肉盤，待領到振興券憑券消費，除了滿千送梅花豬肉盤外，滿2千再加碼送無骨牛小排一大盤，優惠手筆前所未有。

▲振興三倍券在台中金典酒店很好用，一千元可兌換百匯自助餐午晚餐或港式點心吃到飽，各憑喜好選擇多。（圖／金典酒店提供）

金典酒店配合振興三倍券上路，栢麗廳開放使用振興三倍券1000元，即可抵用自助百匯午餐或晚餐一客，或是享用下午茶二客，或港點無限放題專案兩客等不同的選擇。不僅如此，即日起至9月13日全館餐飲單次消費滿三千元，再加碼贈送「侏羅紀X恐龍水世界」展覽門票或周邊商品。

▲新進駐麗寶outlet的星野肉肉鍋，24日一連5天推雙重送慶祝優惠，cp值超高。（圖／金武鳳攝，2020.6.23)

麗寶outlet使用振興券消費3000元,即贈麗寶秀泰電影票1張,另全館各品牌額外再加碼送搶客

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新進駐的

星野肉肉鍋，24日起的端午連假推出雙重優惠，第一重是每日前20組客人享9折優惠，第二重是來店用餐2大人可折抵1幼童免費。

台中勤美誠品百貨7月15日至21日，全館累計滿3000送300，刷中信卡再加贈100，誠品書店也適用。

▲台中永豐棧酒店配合三倍券，無論餐飲或住房，消費滿三千即送扺用券三千。（圖／永豐棧酒店提供）

台中

▲不能出國旅行，到日月潭畔皇后古堡飯店感受歐洲風情，振興三倍券可全額抵用。（圖／皇后飯店提供）

永豐棧酒店也推搶先送優惠，7月起至8月底凡在永豐棧酒店阿利海鮮餐廳、風尚西餐廳、風尚點心坊單次消費滿3000元，即贈餐飲抵用券3000元！另住房優惠是單間單晚客房消費滿3000元，一樣贈送住房抵用券3000，歡迎使用振興券消費。無法出國旅遊怎麼辦？位於日月潭伊達邵碼頭湖畔的皇后古堡飯店，彷歐古堡建築，金碧輝煌，絕佳地理位置，日月潭碧波湖景一覽無遺，讓人彷如置身漫浪歐洲莊園。即日起除了有早鳥優惠加贈日月潭遊湖方案，也歡迎使用振興券全折抵。