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影／端午飄香　文德國小學生體驗包粽

記者陳雅芳／彰化報導-2020-06-24 22:00:00
▲芬園鄉文德國小邀請大竹社區發展協會愛心媽媽教小朋友體驗包粽子的技巧，也讓小朋友有過節的氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
這週就是端午佳節的到來，位於八卦山上的文德國小，結合芬園鄉農會四健會的食農教育體驗，今日(24)特別邀請到在地大竹社區發展協會的愛心媽媽黃淑援、許瑞草來到學校，指導小朋友們進行包粽子活動。

▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
雖然學校每年都會利用端午佳節到來的時機，辦理包粽子體驗的活動，但畢竟小朋友一年只體驗一次，包粽子的技巧仍相當生疏，有的小朋友甚至也都忘了要怎麼包了，因此，學校辦理這樣的活動，除了結合節慶讓小朋友有過節的氣氛，同時也希望這項傳統的技能能夠傳承紮根，因此，更別具意義。

芬園鄉農會總幹事黃翊凱表示，文德國小十分有心推展食農教育，在即將到來的端午佳節，能夠教導學校的小朋友來包粽子，是非常難得的體驗活動，因為現在工商社會，大家都很忙碌，連大人都很少自己親手包粽子了，更何況是小朋友，文德國小能夠透過社區愛心媽媽來學校指導小朋友包粽子，將這項傳統的技能從小紮根傳遞下去，農會這邊也一定大力支持這樣有意義的活動。

▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動，結合節慶讓小朋友有過節的氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動，結合節慶讓小朋友有過節的氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
一年級沈佳叡小朋友說她是第一次包粽子，雖然不太會包且需要大人的幫忙，但她說自己學會把米、肉和香菇放進去葉子裡，覺得她的粽子一定特別好吃！校長李政穎表示，芬園鄉是農業鄉鎮，文德國小推展食農教育一直不遺餘力，在農會及社區發展協會的大力支持之下，學校也希望能夠結合節慶，透過實作帶給小朋友不同的體驗及生活經驗。

▲學校每年都會利用端午佳節到來的時機，辦理包粽子體驗的活動，小朋友包粽子的技巧仍相當生疏，有的小朋友甚至也都忘了要怎麼包了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
▲學校每年都會利用端午佳節到來的時機，辦理包粽子體驗的活動，小朋友包粽子的技巧仍相當生疏，有的小朋友甚至也都忘了要怎麼包了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）
這次結合端午節辦理的包粽子活動，雖然低年級的小朋友動作不純熟，需要大人的協助很多，但學校也看到高年級的學生動作非常快速，就能夠把粽子包好、綁好，這也是對傳統技能的一種傳承，相信小朋友除了沉浸在過節放假的氛圍外，透過這樣的活動，收穫也一定非常的多。

 

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