影／端午飄香　文德國小學生體驗包粽

這週就是端午佳節的到來，位於八卦山上的文德國小，結合芬園鄉農會四健會的食農教育體驗，今日(24)特別邀請到在地大竹社區發展協會的愛心媽媽黃淑援、許瑞草來到學校，指導小朋友們進行包粽子活動。

▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

雖然學校每年都會利用端午佳節到來的時機，辦理包粽子體驗的活動，但畢竟小朋友一年只體驗一次，包粽子的技巧仍相當生疏，有的小朋友甚至也都忘了要怎麼包了，因此，學校辦理這樣的活動，除了結合節慶讓小朋友有過節的氣氛，同時也希望這項傳統的技能能夠傳承紮根，因此，更別具意義。

芬園鄉農會總幹事黃翊凱表示，文德國小十分有心推展食農教育，在即將到來的端午佳節，能夠教導學校的小朋友來包粽子，是非常難得的體驗活動，因為現在工商社會，大家都很忙碌，連大人都很少自己親手包粽子了，更何況是小朋友，文德國小能夠透過社區愛心媽媽來學校指導小朋友包粽子，將這項傳統的技能從小紮根傳遞下去，農會這邊也一定大力支持這樣有意義的活動。

▲芬園鄉文德國小辦理包粽子體驗活動，結合節慶讓小朋友有過節的氣氛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

一年級沈佳叡小朋友說她是第一次包粽子，雖然不太會包且需要大人的幫忙，但她說自己學會把米、肉和香菇放進去葉子裡，覺得她的粽子一定特別好吃！校長李政穎表示，芬園鄉是農業鄉鎮，文德國小推展食農教育一直不遺餘力，在農會及社區發展協會的大力支持之下，學校也希望能夠結合節慶，透過實作帶給小朋友不同的體驗及生活經驗。

▲學校每年都會利用端午佳節到來的時機，辦理包粽子體驗的活動，小朋友包粽子的技巧仍相當生疏，有的小朋友甚至也都忘了要怎麼包了。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.24）

這次結合端午節辦理的包粽子活動，雖然低年級的小朋友動作不純熟，需要大人的協助很多，但學校也看到高年級的學生動作非常快速，就能夠把粽子包好、綁好，這也是對傳統技能的一種傳承，相信小朋友除了沉浸在過節放假的氛圍外，透過這樣的活動，收穫也一定非常的多。