後疫時代拼經濟　中市「週週徵才」助企業募人

8月起，由台中市勞工局推動「振興就業週週徵才」，邀集100多家企業，釋出5000個就業機會，包括王品餐飲集團、矽品精密、高鼎精密及微程市資訊等知名企業都入列，即日起一連多場外，9月中旬還有一場大型振興就業博覽會，希望協助企業招新血，民眾也能順利就業。





勞工局長吳威志表示，受到新冠肺炎疫情影響，無論企業徵才或市民求職都不易，為此市府自3月起即開辦全國首創「視訊徵才活動列車」服務，邀集科技業、製造業及服務業等逾50家企業，積極響應組成「就業臺中隊」，成效亮眼，上半年已開發4萬2千多個職缺，協助超過2萬7千人就業，媒合率約七成。



隨著下半年景氣回溫，企業人力需求攀升，包括世界級封測大廠矽品精密工業，以6.68億元加碼投資台中，釋出逾200個職缺；王品集團將引進新品牌進駐，也釋出300個職缺，儲備幹部薪資上看5萬5000元。



另年底好市多北台中店及明年三井OUTLET PARK第二期將開幕，均已開始與就業服務處規劃人力招募期程，對台中就業市場有極大貢獻。



台中就業服務處表示，不只國內企業廠商須才孔急，配合我國非核家園政策，丹麥風能大廠西門子、沃旭、哥本哈根等多家企業，也紛紛加入徵才行列，提供市民更多選擇的就業機會。為此，勞工局於八月起，推動「振興就業，周周徵才」活動，9月12日更將於台中世貿中心二館舉辦109年振興就業博覽會，邀請近60家企業設攤招募，盼協助民眾順利就業。









