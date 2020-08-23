水保局推動水保教育　寓教於樂辦「享趣玩水保」獲好評

每年五至十一月是颱風季，為了讓民眾了解山坡地水土保持的重要，農委會水保局臺中分局日前在飛牛牧場舉辦「享趣玩水保-水土精靈的奇幻旅程」，透過一系列闖關活動，寓教於樂宣導土石流正確防災、減災、避災觀念，吸引大、小朋友熱情參與。



水保局臺中分局黃振全分局長表示，水保局積極推動水土保持教育宣導，先後與飛牛牧場、麗寶樂園渡假區與國立科學工藝博物館等跨域合作，舉辦「享趣玩水保」活動，引領民眾在玩水保、學水保中，落實正確水土保持及土石流防災觀念。



▲水保局台中分局推動水保教育，在飛牛牧場辦「享趣玩水保」，吸引大小朋友熱情參與。（圖／水保局台中分局提供） 活動由水保人氣吉祥物水精靈與土精靈帶動唱揭開序幕後，水保局臺中分局水保志工粉墨登場，演出「水精靈，去哪兒?!」繪本行動劇，小朋友看得津津有味。週邊還設置了全民大救援、九宮格拼拼樂、雨水下多少、水保疊疊樂、防災背包認識、解密遊戲等豐富的闖關活動，各項闖關體驗完成後可兌換摸彩券，有機會抽中住宿券與麗寶樂園門票等多項好禮。



此外，結合捐款發票做公益活動，只要捐發票就可以免費體驗行動式展具-VR虛擬實境遊戲，適逢假日，吸引很多家庭客闔家參與。主辦單位特別邀請財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人台灣世界展望會帶領學童們共同參與體驗，透過一系列水保教育宣導與趣味玩水保活動，寓教於樂，讓人人都可以成為水保尖兵，一起守護臺灣的環境，愛護我們的家園。



