中市市府大樓變身藝廊　劉騫書道作品遍布各樓層

劉騫師承中國正統書法大師黃伯平，40年來沈醉書法領域，對這種不求工整，但求文以載道及力透紙背功力的書法，已達爐火純青造諧。多年來，為了弘中華文化精神，她「支筆走天下」，憑著一支筆足跡踏遍20幾個國家，在書藝界深受敬重。
今天舉辦「書道」展揭幕式時，文化局副局長施純福，大讚這是一場特別的展出，不僅是劉騫書法藝術具各人風格，作品內容更傳承儒家「格物致之，誠意正心，修心齊家，治國平天下」精神，他代表局長張大春感謝劉老師分享書法藝術之美。
施純福並指出，台中市一向致力推動文化藝術，目前正受理報名的大墩盃書法比賽，為了讓更多人參與，今年新增高中職組。施純福認為，科技時代，大家步調急速，人人埋頭滑手機，希望透過書法藝術的展出及比賽，鼓勵民眾藉以修心養術，也傳承中華文化精髓。
劉騫「書道」展覽，著重精神內涵傳承，撰寫的文字涵蓋整個中華文字發展系統的主要字體，包括甲骨文、金文、大篆、小篆、真書、隸書等十幾種，撰寫的作品主要是經典和勵志詩詞，落實文以載道。
特別的是，整個市政大樓的藝術廊道全部開放做為展場，劉騫作品百餘幅，分別在一樓到十樓廊道展出，堪稱「轉角遇驚喜」，洽公民眾走到哪裡，皆可欣賞到劉騫作品，是一場難得文化饗宴，帶給民眾不一樣的體驗。