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中市市府大樓變身藝廊　劉騫書道作品遍布各樓層

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-09-09 17:40:00

▲劉騫致力書道四十載，文以載道傳承中華文化，百餘幅作品遍布市府各樓層藝術廊道展出。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
▲劉騫致力書道四十載，文以載道傳承中華文化，百餘幅作品遍布市府各樓層藝術廊道展出。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
中華龍華易研書道協會理事長劉騫，耕耘書道40年，應台中市文化局之邀，今天起以「書道」為題，在台中市政府大樓一至十樓的藝術廊道展出作品百餘幅，涵括有甲骨文、隸書及金文等十餘種字體，文以載道，藉由經典詩詞傳承中華文化精髓，吸引洽公民眾與市府員工佇足欣賞。

劉騫師承中國正統書法大師黃伯平，40年來沈醉書法領域，對這種不求工整，但求文以載道及力透紙背功力的書法，已達爐火純青造諧。多年來，為了弘中華文化精神，她「支筆走天下」，憑著一支筆足跡踏遍20幾個國家，在書藝界深受敬重。

▲▲劉騫致力書道四十載，文以載道傳承中華文化，百餘幅作品遍布市府各樓層藝術廊道展出。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
▲劉騫致力書道四十載，文以載道傳承中華文化，百餘幅作品遍布市府各樓層藝術廊道展出。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
今天舉辦「書道」展揭幕式時，文化局副局長施純福，大讚這是一場特別的展出，不僅是劉騫書法藝術具各人風格，作品內容更傳承儒家「格物致之，誠意正心，修心齊家，治國平天下」精神，他代表局長張大春感謝劉老師分享書法藝術之美。

施純福並指出，台中市一向致力推動文化藝術，目前正受理報名的大墩盃書法比賽，為了讓更多人參與，今年新增高中職組。施純福認為，科技時代，大家步調急速，人人埋頭滑手機，希望透過書法藝術的展出及比賽，鼓勵民眾藉以修心養術，也傳承中華文化精髓。

▲書道家劉騫作品展今揭幕，慧吉祥仁波切親自加持道喜。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
▲書道家劉騫作品展今揭幕，慧吉祥仁波切親自加持道喜。（圖／金武鳳攝，2020.9.9)
劉騫「書道」展覽，著重精神內涵傳承，撰寫的文字涵蓋整個中華文字發展系統的主要字體，包括甲骨文、金文、大篆、小篆、真書、隸書等十幾種，撰寫的作品主要是經典和勵志詩詞，落實文以載道。

特別的是，整個市政大樓的藝術廊道全部開放做為展場，劉騫作品百餘幅，分別在一樓到十樓廊道展出，堪稱「轉角遇驚喜」，洽公民眾走到哪裡，皆可欣賞到劉騫作品，是一場難得文化饗宴，帶給民眾不一樣的體驗。

關鍵字

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