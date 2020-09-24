「月的冒險樂園」投影光雕　兒童視角詮釋中秋傳說

迎接十月雙連假，台中國家歌劇院即日起至10月11日推出中秋特展，由視覺藝術家徐逸君、作曲家聶琳將19米高曲牆當畫布，投影光雕打造「月的冒險樂園」，主題雖是中秋傳說，卻以兒童視角顛覆傳統，嫦娥、玉兔也進駐異次元奇幻空間，每天12時開始，整點播映，帶領觀眾展開冒險。





為了打造異次元的空間感，將整體設計定調為繽紛的糖果色系，模擬孩童看世界的創意視角，雖然融入中秋傳說，卻跳脫傳統古典意象，將嫦娥居住的月宮以冰晶打造、忙於搗藥的玉兔，則擁有了貓星人等外星生物好夥伴。

▲「月的冒險樂園」投影光雕秀，顛復傳統中秋傳說，用兒童視角打造異次元空間，嫦娥玉兔全跳脫傳統。（圖／金武鳳攝)

此外，古今不同文化所使用的星象圖，太

中秋特展的「月的冒際樂園」，音樂設計也顛覆傳統，由女高音林孟君以爆發力極強的聲線，詮釋不再癡情等待的「現代版嫦娥」；並以室內樂「木管五重奏」組合，打造太空的奇幻感，聶琳表示：「本次音樂創作風格上，不會是傳統的中秋想像，將是一個跨界、新時代的創作。」





除了投影，此次也邀請舞台空間裝置設計師陳瓊珠加入，以110公分兒童的視角，打造童趣感十足的多層次旋轉裝置，融合影像中的場景與物件元素。因為，觀賞投影時需要抬頭、久了脖子會痠，所以這次特地打造一個蹲低的視角。」



