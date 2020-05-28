網紅揪團辣翻澎湖　觀光局領騎活動延至９月底

▲熱愛戶外生活的Ayin表示，在春天這個浪漫季節騎自行車很舒服一點都不累，而且拐個彎沙灘美景就在眼前，每一幕都美得不像話。（圖／記者張塵攝，2020.05.28）

▲觀光局澎管處特地延長免費領騎服務的報名期限到9月30日止(或限額500名)，車友們只需5人以上團體，於7天前透過網路報名預約申請即可。（圖／觀光局澎管處提供）

到澎湖騎單車、穿比基尼、吃澎湖海鮮最酷了，觀光局澎管處推出的5人成團自行車旅遊，28日吸引網紅、部落客揪團跨海體驗，在資深領騎達人許榮基的帶領下，一路往南先到風櫃聽濤，再探山水、隘門、林投等優美的沙灘，往北朝著風車牧場前進，最終來到湖西的奎壁山「摩西分海」，輕鬆自在度過海島假期。這次活動成員中有IG追蹤人數達數萬人的戶外型網紅、美食美妝部落客、運動及泳裝品牌代言人，還有年輕創業者及活動公關等，熱愛戶外生活的Ayin表示，「來澎湖這麼多趟，今年第一次參加領騎活動，印象真的令人深刻，在春天這個浪漫季節騎自行車，很舒服一點都不累，而且拐個彎沙灘美景就在眼前，每一幕都美得不像話，每張照片拍起來都好美」。另一位泳裝品牌創辦人Perry則表示，「領騎達人的專業解說讓她可以一窺不一樣的澎湖，了解到澎湖不同的人文故事，彷彿走訪澎湖的歷史軌跡一樣」。陽光網紅Sharon驚嘆，「在澎湖寬闊的道路騎自行車真的很舒服，尤其林投沙灘著名的貝殼教堂，遊客可以坐在鞦韆上面望向海洋，感受徐徐海風吹來的愜意，美麗的沙灘讓她們拍照拍到不想離開。澎管處表示，今年因受新冠肺炎疫情影響，觀光局特地延長免費領騎服務的報名期限到9月30日止(或限額500名)，車友們只需5人以上團體，於7天前透過網路報名預約申請即可。澎管處行銷粉絲團更提供住宿券、限量紀念車衣、喔熊聯名商品等不定期抽獎活動，歡迎全國車友共襄盛舉，跨海澎湖體驗自行車逍遙遊，探索祕境，享受菊島旖旎風光。