澎馬公第二漁港漏油又飄瓦斯味　居民擔心高雄氣爆重演

▲中油公司在馬公第二漁港港區緊急布設攔油索，並且拋下大量吸油棉控制油汙染擴散。（圖／記者張塵攝，2020.05.28）

馬公第二漁港28日下午再度傳出漏油事件，空氣中還飄散有濃濃的瓦斯味，引發附近居民的不安，有些人懼怕高雄氣爆事件重演，立即打電話通知警消派員到場戒備，隨後中油查出3號油槽漏油異常，至於瓦斯味的2處污染源仍在尋找釐清中。中油甫斥資700餘萬元進行的馬公第二漁港管線整治工程，施工將近一個月還未完工，下午竟又傳出馬公第二漁港內有油污染，甚至空氣中還有濃濃的瓦斯味，中油公司緊急布設攔油索，並且拋下大量吸油棉控制油汙染擴散。經調查發現中油公司所有的馬公加油站，其中3號油槽有漏油現象，異常範圍大約22公秉左右，由於先前曾經發生湖西油庫漏油隱匿事件，中油此次記取教訓緊急應變，同時通報相關單位協助善後。不過屋漏偏逢連夜雨，下午現場又飄出濃濃瓦斯味，味道來源分別在鄰近瓦斯行及後方民宅水溝處，但澎湖並未使用天然氣，暫時無法釐清污染源，澎湖縣政府環保局、建設處、馬公市長葉竹林等人都趕到現場關心。這次漏油事件，中油在馬公第二漁港西南側海面布設3道吸油棉索，同時設置截油及浮油回收井，以減少油料外洩至站區，中油保證會秉持企業責任負責到底，並盡速清理現場，恢復港區的的環境。中油也擔心瓦斯外洩，派出湖西油庫消防車到現場戒備，以免發生意外釀成悲劇的發生，警方也派員在現場戒備中。