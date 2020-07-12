競選總部啟用團拜發爐　陳其邁：八月十五高雄重開機

總指揮余政憲

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁今（12）日競選總部啟用團拜，香爐發爐。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.12）

▲陳其邁今（12）日競選總部啟用，高雄民進黨立委、議員都出席力挺。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.12）

▲民進黨高雄市長參選人陳其邁總部外觀。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長參選人陳其邁今（12）日競選總部啟用團拜，名譽主委張俊雄、榮譽主委管碧玲、主委許立明、，總幹事趙天麟，以及高雄民進黨籍立委、議員全出動，團拜時香爐發爐，讓現場高喊凍蒜聲不斷。陳其邁表示，從2018年輸了高雄市長的選舉，已經經過了一年多，高雄很多的紛紛擾擾，市民已經用選票證明自己是這座城市的主人，所以8月15號是高雄邁向國際城市，市政重開機，也是未來不管在產業、經濟、就業，或者是重大建設大步邁前的日子，8月15號要讓高雄重開機，贏回屬於高雄人的日子，相信未來的高雄不僅是屬於高雄人禍福與共、生命相依的地方，更是一個帶領著高雄人、台灣人與國際接軌邁向美好未來的偉大城市。而面對媒體詢問會不會請總統來幫忙？陳其邁強調，誠如蔡英文總統在他接受民進黨徵召的時候所講的，陳其邁是能夠兌現蔡英文總統對高雄承諾最適合的人選。陳其邁說，從2017年到2020年，中央已經總共補助高雄達到1759億，要解決就業、要產業升級、要加大高雄建設的政策，都需要中央和地方密切來合作，所以特別歡迎蔡英文總統、蘇貞昌院長，都能夠來高雄，也希望他們來到高雄，能夠加大、加速，來幫助高雄，在下一波的城市轉型裡一起來努力，讓高雄能夠更好。