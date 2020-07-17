吳益政再推高雄幣　對手李眉蓁說減稅比較快

財金創新，在國外一些地方城市都有發行，可以將資金動能留在地方。

高雄幣的取得方式包括：一、「做好事獲得高雄幣」，

「

「

，

高雄幣

活化閒置公共產能」、「生產剩餘優惠協助」

「停車費、政府規費等的繳納」、「擴大特約商店使用」

民眾黨高雄市長參選人吳益政今（17）日召開記者會時表示，藉由此次三倍卷的振興美意，向市民介紹長期以來他不斷在推廣的高雄幣的發行設想和取得、使用管道，並表示若他當選高雄市長，未來的市長薪資，也將全數以高雄幣來給付，帶頭愛高雄。吳益政指出，民進黨中央政府這次的三倍券，雖然有振興經濟的美意，但除了硬要以花一千換三千的複雜手段，假裝和過去消費卷的不同之外，另外也因為台灣疫情相對穩定，疫情後的報復性消費，也會使原先預定的經濟成數下降，而振興卷的不限定用途，或許也會造成真正需要被振興的本土產業沒有辦法得到足夠的實質幫助。高雄幣的發想，是基於對促進在地經濟循環、推廣公益與社會扶助、和提升過剩供給的使用率，達成三贏的局面，地方貨幣的市民可以透過志工服務時數（類似時間銀行），或回收減塑、節能減廢、社會服務等公益行為，做好事也可以賺到高雄幣；二、優惠引資推廣」，市民和觀光客也可以用新台幣購買高雄幣，等於是購買「高雄禮券」；三、政策工具」市府在做好財源規劃之下，也可以主動發送高雄幣給市民，來進行紓困或振興；而使用管道，則包括「吳益政同時表示，若他當選高雄市長，將盡速完成高雄幣整體規劃，若以振興三倍卷購買高雄幣，將可用三千換取四千五百元的高雄幣，並且當選後發給高雄市民每人三千元的高雄幣促進在地經濟，而他未來的市長薪資，也將全數以高雄幣來給付，帶頭愛高雄。但國民黨高雄市長候選人李眉蓁認為，一個城市的定位與城市產業發展，其實高雄幣這種虛擬貨幣的風險對城市的影響非常大，未來與其要發給民眾，為什麼先從民眾拿出來？或從市府拿出來？應該是不如減稅還比較快，未來如果要把經濟弄好，或把城市顧起來，減稅還比較快。