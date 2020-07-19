主打「女力新世代」　李眉蓁、張麗善、江啟臣合體開直播

今（19）日下午，國民黨高雄市長候選人李眉蓁與國民黨主席江啟臣和雲林縣長張麗善合體開直播，談品德教育、雙機政策與農業政策，張麗善將自己在雲林的執政經驗分享給李眉蓁，江啟臣也希望李眉蓁能夠成為國民黨的第8位女性縣市長。李眉蓁競辦指出，雲林縣長張麗善可說是女力的典範之一，這次特別邀請她與李眉蓁合體，希望她能將成功經驗分享給李眉蓁；張麗善認為，李眉蓁是高雄市長補選唯一的一位女性候選人，她認為，女性能夠一心多用，像媽媽都很厲害，可以同時處理許多事，希望她可以發揮女性很細心、能夠一心多用且面面俱到的特質，以媽媽的角度來照顧高雄。國民黨黨主席江啟臣也表示，國民黨的女性縣市長執政都很重視品德教育這塊，張麗善在雲林積極推動「禮義廉恥」品德教育，讓李眉蓁跟江啟臣都很讚賞，李眉蓁也說，她如果當上市長，一定重視推動品德教育。此外，針對「雙機政策」，張麗善強調其實雲林縣「窮則變，變則通」，早就「超前部署」，提前兩年完成，李眉蓁則希望能智慧管理用電，找尋更省錢與更節能減碳的方法；而農業產銷部分，張麗善也說她們在超市已有行銷管道，國內管道已很暢通，頗值李眉蓁未來當選市長後效法，李眉蓁也說，會重視創造農業品牌與加工，創造更多農業產值。