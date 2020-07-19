藍白周末狂打主席牌　柯文哲陪吳益政高雄舊縣區拜票

高雄市長補選剩不到一月，國民黨高雄市長候選人有黨主席江啟臣陪爬山，民眾黨主席柯文哲周末再度南下，陪同自家候選人吳益政到高雄舊縣區旗山、美濃區拜票，時值旗山天后宮2020年平安巡境，今日（19）早上五點多兩人也特別到旗山天后宮參拜，並跟著媽祖繞境隊伍行進。
媒體聯訪時，柯文哲被問到連續幾個週末都到高雄輔選吳益政，柯文哲說時間上能排多一點就排多一點，「時間充分利用，因為資源比較少的一方，就是靠努力，因為我們沒那麼多錢買那麼多廣告」。
昨（18）日國民黨高雄市長候選人李眉蓁才剛到旗山、美濃展開拜票行程，民眾黨隔天也到旗山、美濃拜票，是否有較勁意味？柯文哲笑說，每次選舉地方就這麼大，三組候選人一定會碰來碰去，這很正常，而且像那種廟會本來大家都會去。
而對於李眉蓁拜媽祖時講成佛祖，希望求智慧，柯文哲認為：「吃飯有時候也會咬到舌頭，所以就當作她不小心弄錯，這也沒什麼啦，太累了腦袋不清楚」；吳益政則說，信仰有很多種，一般有人如果對佛、道教沒有比較特別了解深一點，就容易分不清楚，他是天主教，不管是佛教、道教，或是一貫道，天主教包容性都很大，但李眉蓁對宗教信仰可能沒有特別清楚。
針對有媒體報導民眾黨高雄輔選鬧內鬨，柯文哲表示，這些都是小事，那種百分之百意見相同只有北韓才有，民主國家怎麼可能一言堂，所以正常狀況下就是會有各種意見，所以很簡單，如果各有意見，那就大家各跑各的，合起來是最大力量就好，蔡壁如是做事很認真的人，沒有像外界猜測的「甩鍋」，本來就是個團隊，這個都不會出問題。