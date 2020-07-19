藍白周末狂打主席牌　柯文哲陪吳益政高雄舊縣區拜票

▲時值旗山天后宮2020年平安巡境活動，今日（19）早上五點多民眾黨黨主席柯文哲和自家高雄市長候選人吳益政也特別到旗山天后宮參拜、與民眾合影。（圖／吳益政競選辦公室提供）

高雄市長補選剩不到一月，國民黨高雄市長候選人有黨主席江啟臣陪爬山，民眾黨主席柯文哲周末再度南下，陪同自家候選人吳益政到高雄舊縣區旗山、美濃區拜票，時值旗山天后宮2020年平安巡境，今日（19）早上五點多兩人也特別到旗山天后宮參拜，並跟著媽祖繞境隊伍行進。媒體聯訪時，柯文哲被問到連續幾個週末都到高雄輔選吳益政，柯文哲說時間上能排多一點就排多一點，「時間充分利用，因為資源比較少的一方，就是靠努力，因為我們沒那麼多錢買那麼多廣告」。昨（18）日國民黨高雄市長候選人李眉蓁才剛到旗山、美濃展開拜票行程，民眾黨隔天也到旗山、美濃拜票，是否有較勁意味？柯文哲笑說，每次選舉地方就這麼大，三組候選人一定會碰來碰去，這很正常，而且像那種廟會本來大家都會去。而對於李眉蓁拜媽祖時講成佛祖，希望求智慧，柯文哲認為：「吃飯有時候也會咬到舌頭，所以就當作她不小心弄錯，這也沒什麼啦，太累了腦袋不清楚」；吳益政則說，信仰有很多種，一般有人如果對佛、道教沒有比較特別了解深一點，就容易分不清楚，他是天主教，不管是佛教、道教，或是一貫道，天主教包容性都很大，但李眉蓁對宗教信仰可能沒有特別清楚。針對有媒體報導民眾黨高雄輔選鬧內鬨，柯文哲表示，這些都是小事，那種百分之百意見相同只有北韓才有，民主國家怎麼可能一言堂，所以正常狀況下就是會有各種意見，所以很簡單，如果各有意見，那就大家各跑各的，合起來是最大力量就好，蔡壁如是做事很認真的人，沒有像外界猜測的「甩鍋」，本來就是個團隊，這個都不會出問題。