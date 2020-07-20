藍綠大咖軍團接力助選　吳益政：請帶高雄問題解方來

▲吳益政今（20）日到內門內南社區、三平社區，舉辦小型座談會並與長者共餐。（圖／吳益政競選辦公室提供）

高雄市長補選只剩下二十五天，民眾黨高雄市長候選人吳益政今（20）日持續走訪大旗美地區，面對綠營有區域立委顧盤、大咖相挺，藍營也出動縣市首長等大咖軍團，都將陸續南下替自家候選人輔選造勢，相對沒有奧援的吳益政表示歡迎，但「請帶高雄問題解方來」。吳益政今（20）日到內門內南社區、三平社區，舉辦小型座談會並與長者共餐，並提出「食物銀行」與「長者共餐」政見，希望整合地方社區資源，利用社區餐廳、信仰中心、學校廚房等提供社區廚房長者共餐的場域，一方面創造社區民眾人際交流的場域，另一方面改善獨居長輩自行備餐所導致常見的營養不良等問題。面對藍綠陣營大咖接力助選自家候選人，政黨奧援較為薄弱的吳益政，這場選戰接下來要怎麼打？對此吳益政張開雙手大表歡迎，吳益政說他歡迎蔡英文帶領國家隊、國民黨帶縣市首長、立法委員來高雄輔選，但是我要告訴這些人，請了解高雄的問題，在中央、在地方來幫忙輔選，不是幫忙某個人，而是要幫忙高雄人。吳益政認為，第一個要了解為什麼高雄三十年還是這樣低薪，有什麼解方，請告訴我們；再來產業結構要調整，要來幫忙就要提出問題來解決，如果不是來幫忙的，難不成是來吵架的嗎？有權力的人不來幫我們忙，是要跟我們對打嗎？吳益政強調，民主政治還是要回到怎麼解決問題，所以藍綠大咖要下來都很歡迎，但請帶解方來、帶方法來，用你們的職權，當立法委員的、在中央的，把高雄的產業調整提出來，如果不提出來「來一個我笑一個，來一個我擋一個」，而對於國民黨候選人李眉蓁爆出碩士論文抄襲風波，吳益政指出他並不清楚論文內容，不便多加評論。