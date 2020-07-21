一天九行程還不夠　陳其邁：我現在都五點多就起床

▲陳其邁談到農機補助，讓農民直呼很有感。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.21）

民進黨高雄市長候選人陳其邁今（21）日上午到燕巢農會多功能集貨中心受訪時，對於媒體問到他一天9個鐵人行程，陳其邁笑說他的行程總幹事是邱議瑩委員，就是要充分利用他的每一分每一秒，但今早陳其邁還跟邱議瑩說早上可以再多排一點，因為他現在都五點多就起床了。陳其邁8月1號人蔘大邁進的活動傳出蔡英文總統也會參加，是否代表蔡英文總統正式加入輔選行列?陳其邁表示，從7月19號蔡主席下令全國黨公職都要動起來，就希望輔選工作按部就班，除了八大戰區的立委到位，全面啟動組織戰、勤訪基層，社群之夜藉著蔡總統和很多神秘嘉賓的幫助，都會到社群之夜幫忙助選，非常感謝他們。對於民眾黨高雄市長候選人吳益政曾說，國民黨推李眉蓁出來選是在害她，國民黨應該好好按部就班地培養；而李眉蓁說還是會找韓國瑜來站台，也被吳益政批評只是來衝聲量，幫助其實並不大，陳其邁的看法又是如何？陳其邁認為，一開始是藍白合作後來破局，現在藍白又各推候選人，兩位候選人不僅是對手也是老師，過去在市議會也有曾經和吳益政議員在市政上交流，他在市政上相對來講是比較嫻熟的，但是，李議員就要再多給她一點時間，希望她能夠在最短的時間內了解政策，能夠提出她自己的看法，至於李議員找任何人來助選或站台我們都尊重，這是候選人自己的選擇。陳其邁認為，李眉蓁議員其實在政策路線，尤其在兩岸部分，跟韓市長其實相去不遠，那找韓國瑜來對李議員來講也是理所當然，但6月6號其實市民已經做了投票，對她的選舉會不會加分，她是候選人，她自己要承擔。對於被吳益政抨擊老是抱貓賣萌，要提出政策，要怎麼解決年輕人的低薪，陳其邁說，當剷屎官就是他生活的一部分，大家又很喜歡陳小米，所以請陳小米出來站台，政治不要太嚴肅，很多的年輕人其實都很喜歡生活更多樣化，養貓、寵貓、當剷屎官應該還好啦，選舉有時候要活潑一點，不要好像氣氛嚴肅又好像很拚、很激烈對立，這樣也不太好，只是讓大家輕鬆一下。