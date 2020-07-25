大旗美地區辦固本會報　李眉蓁：最怕大家看不到我

高雄市長補選只剩下十多天的時間，國民黨高雄市長候選人李眉蓁雖宣佈放棄碩士學位，但碩士論文抄襲風波仍未歇，今（25）日李眉蓁前往大旗美地區舉辦固本會報，周錫瑋也特地到旗山替李眉蓁讚聲，要鄉親站出來挺李眉蓁，不要被綠營整碗端去。今（25）日藍綠陣營大咖齊聚高雄，晚間李眉蓁競選總部成立則祭出江啟臣、朱立倫、洪秀柱多位主席牌。李眉蓁表示，她最怕大家看不到她，會放棄她，這兩年大家心裡五味雜陳，奮鬥、努力成功之後就這樣被幹掉，為什麼才做了兩年？不到兩年時間，就把韓市長罷掉，他們現在就是在想要趁這一次將國民黨全部打倒，再讓民進黨做下去負債是不適會從三千億變成五千億，她會堅強繼續拚下去。周錫瑋則讚李眉蓁是一個最勇敢的女孩，她敢勇於承認這次的錯誤，並砲轟高雄市韓國瑜被罷免是中華民國民主史上民進黨最黑暗的時光，立法院是民進黨的、行政院是他們的、現在連監察院都變成他們的，民進黨在立法院行駛監察委員同意權的時候，看到人就打下去，高雄市的未來不能變成這樣。對於媒體問到前立委羅淑蕾說國民黨基層挺不下去了？並傳出新北市長侯友宜不會下來助選了，對此李眉蓁則表示，尊重羅淑蕾的說法，但是這次的狀況只會讓藍軍更團結而已，並不會像她講的這樣子，競選總部成立本來就沒有安排侯市長，因為他現在在新北在忙著市政，那我也肯定他為新北努力，那等他的市政忙完之後，我們還是會聯繫上，彼此溝通時間，他應該還是會下來，而韓市長則還在持續聯繫當中，今（25）日總部成立不會有韓市長；至於中山大學說審核論文大概一個月內會有結果，但到時選舉也已經結束了，李眉蓁表示，她尊重學校的做法，也很抱歉暑假期間對她專案處理，造成學校的困擾，實在很抱歉。