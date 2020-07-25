送高雄四千億建設大禮　蘇貞昌：這次市長一定要選對人

高雄市民41年前創造歷史事件，讓台灣今天可以抬頭挺胸，高雄市也給過國民黨機會，但他們做成這樣，所以現在才來補選，

▲「衝衝衝」蘇貞昌南下相挺「緊緊緊」陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.25）

「會做事 趕緊衝」緊衝連線挺陳其邁造勢大會今（25）日在高雄展覽館登場，「 衝衝衝」蘇貞昌南下相挺「緊緊緊」陳其邁，蘇貞昌說，這次選市長，一定要選對人。蘇貞昌笑說，他衝到高雄向大家請安，也想告訴大家，現在要選的市長要有三個條件，就是「要認真、要內行、要了解中央」，要認真，不然沒辦法用剩下的兩年拚人家四年；要內行，因為認真要加上內行才做的來；還要了解中央，因為市政府是院轄市，是行政院院轄市，所以很多事情要對中央有了解、會溝通，才有辦法爭取，才做的了事情。蘇貞昌也提及造勢大會所在地高雄展覽館，就是2006年他做行政院長的時所核定，送給高雄市的31億大禮；而且高雄前鎮漁港是全台灣最大的漁港，這個漁港很需要，當台灣跟世界拚的時候，我們漁業被核定黃牌，現在終於取消，現在我們的船比以前大艘，最好的魚貨送全台灣吃魚喝魚湯，還能發展觀光，前鎮漁港整個翻新，這要40億，前鎮漁港計畫不是只是全台灣最大，更是全台灣最新。蘇貞昌說到，陳其邁做副院長時說高雄捷運黃線很重要，但這條要1400億，這不是高雄市負擔得起的，要中央大大幫忙，這整個案1400億要經過行政院長批准，要先到副院長桌上，陳其邁簽名後、他也簽名，核定1400億，而且核定的不只這些，蘇貞昌說，他也剛剛核定400億，就是為了橋頭科學園區。蘇貞昌強調，陳其邁真的很努力，中美貿易戰接著新冠肺炎，從中國和全世界一起跑出來，政府光爭取投資台灣方案現在就差不多一兆，這一兆裡，就有五分之一在高雄市，差不多兩千億，而前鎮漁港、捷運黃線、到橋頭科學園區，到現在2000億的投資，這樣就4000億了，都是實實在在，不是隨便說的，中央有心來補助，地方就要有厲害的市長，認真內行又了解中央的市長會做工作，中央地方合作起來，高雄的進步才會快。