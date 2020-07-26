決戰八月天　藍綠陣營拜票行程遍地開花

▲近日論文抄襲風波重創個人形象及選情，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁在競總成立大會上落淚。 (圖/Nownews直播畫面)

高雄市長補選選舉日只剩不到20天，各黨候選人的拜票行程將進入另一階段，民進黨高雄市長候選人陳其邁「大陸軍計畫」相關後援會活動預計在七月底前完成，8月3日開始則將進行車隊掃街，國民黨則將於8月2日則將在高雄展開藍營立委輔選高雄市長候選人李眉蓁的活動。民進黨高雄市長候選人陳其邁昨（25）日舉行首次的大型造勢活動 「會做事 趕緊衝」緊衝連線，除了邀請到行政院張蘇貞昌外，還有台南縣長黃偉哲、屏東縣長潘孟安等南台灣地方首長一同替陳其邁讚聲，今（26）日蔡英文總統也將出席「百工百業挺其邁大會」，與陳其邁合體。國民黨高雄市長候選人李眉蓁的競選總部也在同日晚間成立，並有三位前後任主席江啟臣、朱立倫、洪秀柱，前立法院長王金平也到場助講讚聲，加上高雄議員一同站台，要在論文抄襲風波後，向外界展現出國民黨大團結的氣勢。據了解，國民黨也將在8月2日則有黨籍立委大動員，要在高雄市38個行政區遍地開花，配合車掃活動，鞏固藍營既有的基本盤，並藉此擴散，尋求支持的力量，而藍營縣市首長也將在八月陸續南下與候選人李眉蓁合體助選，但新北市長侯友宜目前仍在聯繫中。陳其邁競選團隊總幹事趙天麟表示，目前的「大陸軍計畫」將會把高雄分為「八大戰區」，由八名高雄市民進黨立委擔任各區指揮，相關後援會活動預計在七月底前完成。此外，從8月3日開始，陳其邁與團隊將會進行車隊掃街，掃遍高雄各行政區，替選情點火，並且邀請綠色執政縣市長和民進黨立委輪番站台，推出親子活動、直播、掃街等活動，將支持陳其邁的聲量擴散出去，力求最後兩週做最後衝刺，爭取認同陳其邁理念的選民出門投下改變高雄的關鍵選票。