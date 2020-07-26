南下輔選陳其邁　蔡英文：我來高雄謝票的

▲立委余天在現場高唱「思慕的人」和「回鄉的我」。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.26）

▲蔡英文總統跟高雄人掛保證，承諾過高雄的，絕對說到做到。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.26）

總統蔡英文今（26）日到高雄「2020百工百業挺其邁大會」替陳其邁站台，蔡英文笑說，首先她是來謝票的，總統票在高雄拿下一百多萬，感謝大家的幫忙，另一件事情就是陳其邁的選舉，政治人物最怕在很會講話的人後面講話，她從來不怕在陳其邁後面講話，但是今天有點怕，其邁真的變得不一樣。蔡英文表示，2018年她和陳其邁都跌了一跤，但2020年她和陳其邁都要站起來，高雄人今年有三次選舉，第一次投給蔡英文、第二次90多萬票罷免成功，再過幾天要投下補選的選票，高雄不是藍的也不是綠的，高雄是台灣民主的驕傲。蔡英文也說起回憶，2018年敗選後的第一場座談會就在高雄，現場砲聲隆隆，她至今都還記得，高雄人不會因她是總統批判的聲音就會客氣；2020年總統選舉高雄人超過一百多萬張的支持，她一輩子都會記得，重新站起來的陳其邁比以前更強，他有中央的歷練、國際的視野，陳其邁這一年多來的表現，相信大家都贊同。蔡英文指出，民進黨的高雄市長，謝長廷到菊姊都是千錘百鍊，謝長廷對高雄的發展奠定基礎，菊姊對高雄的建設拚盡全力，他們的成績就是未來市長的標竿，要超越他們、贏過他們，高雄的發展就是高雄人出給未來高雄市長的題目，而陳其邁是唯一做好準備的高雄市長候選人，每一個地方他都講得出建設藍圖，這些都是他為高雄做的精心的規劃，陳其邁是走到哪講到哪，三天三夜都講不完，拜完在樹下泡茶的時候，跟阿伯阿媽在聊天，可以從電腦選土豆到5G開通，政策就聽其邁的，總統只有一句話，跟高雄人掛保證「承諾過高雄的，絕對說到做到」。蔡英文說，「2020百工百業挺其邁大會」是她助選陳其邁的第一場，也是最重要的一場，因為百工百業的好朋友都是在各行各業努力打拼的菁英，她並一一點名各個百工百業後援會，尤其點到女性支持者歡呼聲最高，男性也不惶多讓的高聲歡呼。蔡英文也感謝大家一起為高雄拚，過去兩年高雄過很鬱卒，走到哪還會被問「你發財了嗎？」，執政團隊有沒有用心，高雄人點滴在心頭，高雄需要一個歷練完整的市長，不是一個急就章的市長，陳其邁已經做好充足準備，高雄人一定要站出來，「兩年拚四年 光榮投三次」，不要讓高雄的進步被阻礙，讓緊緊緊的陳其邁把失落的兩年追回來，陳其邁不會讓大家失望。