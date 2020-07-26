吳益政再奔綠營造勢場　向蔡總統陳情

台灣民眾黨高雄市長候選人吳益政繼昨日到高雄展覽館向行政院長蘇貞昌陳情，今（26）再度前往民進黨市長候選人陳其邁造勢場地外陳抗，希望中央能重視高雄市民心聲，盡快還給高雄自縣市合併以來短少的統籌分配款818億、修正財劃法，把高雄人的錢讓高雄人自己決定。吳益政表示，近期包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和多位中央部會首長，都親臨高雄，我們非常歡迎所有人來協助高雄解決問題，而不是只為了替特定候選人站台，有問過或知道高雄人真正需要的是什麼嗎？吳益政指出，高雄市一年上繳稅金1900億，只分得400多億，實質上偷走高雄人的血汗錢，高雄財政結構的問題積累多時，不會因有818億而立即解決，但當民進黨執政時要地方共體時艱，財政如此、空汙如此，高雄人真的受夠了，高雄人要的是公平和正義，總統若願意表態先還高雄818億，並且修正財劃法，就是解決高雄問題的重要起步。吳益政也向蔡總統喊話，蔡英文總統曾表示自己是最會溝通的總統，2016年陳菊前市長就曾率領局處首長北上追討這818億，請蔡總統站在總統高度，和監察院、行政院研究、討論，向人民說清楚，還給高雄人一個公道，高雄市願意替國家承擔，也願意替國家賺錢，但不能高雄賺錢給中央，最後分配款卻只拿到一小部分，各種經費還要不斷的向中央申請、拜託才有，高雄人不是乞丐、不是塑膠。