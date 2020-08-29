對美豬美牛開放態度轉變？陳其邁：今昔狀況不同

高雄市長陳其邁今出席經發局「市集聯合促銷活動開幕典禮」時，再度被問到美豬美牛議題，陳其邁表示，台灣的豬肉非常好吃，也非常具有國際的競爭力，最主要在於我們口蹄疫已經順利地拔針，非洲豬瘟的防疫也做得非常成功，我們要前進國際的市場，當然標準也必須採用國際的一標準，也會面臨到說國內市場的部分是不是要開放？
陳其邁指出，在強化台灣豬競爭力的部分，現在政府也成立了百億的養豬基金，一來也會要求農業局輔導豬農，爭取中央的一百億的養豬基金，來改善豬農養豬的設備，強化養豬的競爭力；二來，也會來擴大國際行銷，讓高雄養豬戶的豬肉可以順利前進世界市場。
而有關進口豬隻萊克多巴胺容許量的查驗，陳其邁說，他已責成衛生局加強在食品容許量的查驗頻率能夠增加，讓我們市面上流通的不管是肉品、加工品，以及餐廳的標示跟查驗都必須能夠強化，讓民眾能夠擁有這個清楚、透明的公開資訊能夠查核，嚴格把關，讓我們民眾能夠吃得安心。
陳其邁強調，其實美國豬只佔國內市場大概百分之一左右，國人還是習慣吃我們的溫體豬，這個都已經超過百分之七十，美牛美豬是明年1月1日才會進口，會密切的來監控豬隻價格，怎樣能夠保障豬農的收入跟養豬的收益，這個是最重要的一個目標，所以怎麼樣運用獎勵的這個措施，來維持我們毛豬或者是我們肉品的這個價格，農委會跟高雄市農會會來做價格的一個調節，跟價格監控的機制，來維持整個在肉品市場上國產豬的價格。
對於美豬美牛議題是否會影響民進黨2022年的選舉？陳其邁則認為，政府做了一個困難的決定，必須要在怎麼樣打開國際市場，跟我們豬農的權益這中間要取得一個平衡點，這個必須站在國家整體，包括經貿跟我們豬農權益的利益，來做一個考量。