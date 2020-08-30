咖啡館裡的藝廊　許曉丹「藝企風花」畫展愛河畔登場

脫離政治圈轉投入藝術美學領域多年的許曉丹，偕同藝術家邱筱惠聯手展出精彩創作「藝企風花」，在愛河畔的永浴愛河咖啡館舉辦；除了靜態畫作展覽，日前開幕更加入動態的舞蹈表演、歌曲創作發表、聲樂家和觀眾的合唱互動，推廣「高雄城市美學運動」。





許曉丹為社團法人高雄市科學美育協會現任理事長，她從國中老師、人體模特兒到畫家、迴旋夢裡的女人，並打出「奶頭對抗拳頭」的口號選了三屆立委，現在，她是舞者、畫家，以光和熱的能量推動城市美學。



▲ 「永浴愛河咖啡館」成功轉型為展覽空間。（圖／記者陳美嘉攝） 此次畫展選擇在「永浴愛河咖啡館」展出，讓咖啡館成功轉型為展覽空間，其中「繪畫美學」介紹許曉丹、邱筱惠兩人的畫作。



不僅許曉丹多才多藝，邱筱惠也經常有各種大小型的畫展，能唱歌愛跳舞，是充滿光和熱的心靈修行者。



▲ 「永浴愛河咖啡館」成功轉型為展覽空間。（圖／記者陳美嘉攝）

開幕當天也發表許曉丹作詞、卓美攻作曲、歐文玉編曲演奏的「神畫」和「我住在天堂」兩首新歌，並由許曉丹與聲樂家詹雪卿合唱；「舞蹈美學」部份則由舞蹈家許哲睿介紹拉丁舞的由來和風格，並與「青春舞蹈團」舞者一同表演熱情的拉丁舞；「人體美學」邀請到港都裸體藝術始祖吳素蓮介紹「人體美學在港都」的歷史。





高雄市觀光協會監事兼「永浴愛河咖啡館」董事長簡王財表示，愛河是高雄人的驕傲，不僅賣咖啡，更要行銷愛河的美景和藝文活動。



