警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >地方 >美食巷仔內

美食巷仔內／竹塘米變身米冰棒　清涼消暑口感Ｑ彈

記者陳雅芳／彰化報導-2020-05-31 09:20:00
▲竹塘鄉農會發揮創意將農會產銷的優質冠軍米變成主角添加入冰棒中，開發出黑糖、花生、紅龍果、芋頭，和核桃牛奶5種口味，清涼消暑且口感Ｑ彈。（圖／記者陳雅芳攝）
用冠軍米製作的冰棒您吃過嗎？彰化縣竹塘鄉農會利用農民自己生產的台粳9號米，搭配火龍果，芋頭等產品製作冰棒，總共五種口味，吃起來軟糯帶有黏性，還伴隨著淡淡的米香，口感特別，2019年賣出15萬174枝，今年到現在已經銷售10萬多支。

▲竹塘鄉農會利用農民自己生產的台粳9號米研發一系列米冰棒，米冰棒提供冷凍宅配運送服務。（圖／記者陳雅芳攝）
▲竹塘鄉農會利用農民自己生產的台粳9號米研發一系列米冰棒，米冰棒提供冷凍宅配運送服務。（圖／記者陳雅芳攝）
濃純香的古早味枝仔冰、吃了透心涼又有飽足感。竹塘鄉農會是全台冠軍優質米常勝軍，總幹事詹光信發揮創意，前年率領行銷部團隊研發米冰棒，去年推出上市後反應不俗，目前總共有五種口味，2019年賣出15萬174枝，業績亮眼。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，7年前就想製作米冰棒，2018年得到台電大觀發電廠員工消費合作社協助研發，先後製作5種口味竹塘冰棒，當年11月29日發表，剛好冷氣團來襲，但後續銷售成績亮麗，當年試賣6萬多枝。

▲竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，特別研發製作的秒殺人氣產品「竹塘米冰棒」。（圖／記者陳雅芳攝）
▲竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，特別研發製作的秒殺人氣產品「竹塘米冰棒」。（圖／記者陳雅芳攝）
詹光信指出，最早推出的核桃牛奶、和黑糖桂圓，口味一鹹、一甜，以台粳9號米煮成帶有完整米飯飯粒的米漿，吃得到核桃與黑糖香氣和濃濃米香，一口咬下還有滿滿的米粒。去年緊接著推出花生、紅龍果和芋頭口味，嘗試加入香氣十足的飄香米，口感同樣令人驚豔，一推出就造成轟動。

詹光信說，在民國40-50年代，國人每年食米量是80-90公斤，至今已下降到大約只有45公斤，竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，特別舉辦活動，以創意思考讓「竹塘米」華麗轉身，包括這兩年研發製作的秒殺人氣產品「竹塘米冰棒」。

▲竹塘米冰棒吃起來軟糯帶有黏性，還伴隨著淡淡的米香，口感特別。（圖／記者陳雅芳攝）
▲竹塘米冰棒吃起來軟糯帶有黏性，還伴隨著淡淡的米香，口感特別。（圖／記者陳雅芳攝）
詹光信說明，傳統古早味枝仔冰中，僅埔里酒廠生產的酒香桂圓米糕冰棒，加入糯米，由於竹塘生產的粳稻米黏性家，吃起來軟糯帶有黏性，因此突發奇想，研發一系列米冰棒，米冰棒提供冷凍宅配運送服務，欲訂購者可電洽竹塘鄉農會

NOWnews關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀