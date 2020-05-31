美食巷仔內／竹塘米變身米冰棒　清涼消暑口感Ｑ彈

▲竹塘鄉農會利用農民自己生產的台粳9號米研發一系列米冰棒，米冰棒提供冷凍宅配運送服務。（圖／記者陳雅芳攝）

▲竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，特別研發製作的秒殺人氣產品「竹塘米冰棒」。（圖／記者陳雅芳攝）

在民國40-50年代，國人每年食米量是80-90公斤，至今已下降到大約只有45公斤，竹塘鄉農會為了鼓勵國人消費米食，特別舉辦活動，以創意思考讓「竹塘米」華麗轉身，包括這兩年研發製作的秒殺人氣產品「竹塘米冰棒」。

▲竹塘米冰棒吃起來軟糯帶有黏性，還伴隨著淡淡的米香，口感特別。（圖／記者陳雅芳攝）

，米冰棒提供冷凍宅配運送服務，欲訂購者可電洽

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用冠軍米製作的冰棒您吃過嗎？彰化縣竹塘鄉農會利用農民自己生產的台粳9號米，搭配火龍果，芋頭等產品製作冰棒，總共五種口味，吃起來軟糯帶有黏性，還伴隨著淡淡的米香，口感特別，2019年賣出15萬174枝，今年到現在已經銷售10萬多支。濃純香的古早味枝仔冰、吃了透心涼又有飽足感。竹塘鄉農會是全台冠軍優質米常勝軍，總幹事詹光信發揮創意，前年率領行銷部團隊研發米冰棒，去年推出上市後反應不俗，目前總共有五種口味，2019年賣出15萬174枝，業績亮眼。竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，7年前就想製作米冰棒，2018年得到台電大觀發電廠員工消費合作社協助研發，先後製作5種口味竹塘冰棒，當年11月29日發表，剛好冷氣團來襲，但後續銷售成績亮麗，當年試賣6萬多枝。詹光信指出，最早推出的核桃牛奶、和黑糖桂圓，口味一鹹、一甜，以台粳9號米煮成帶有完整米飯飯粒的米漿，吃得到核桃與黑糖香氣和濃濃米香，一口咬下還有滿滿的米粒。去年緊接著推出花生、紅龍果和芋頭口味，嘗試加入香氣十足的飄香米，口感同樣令人驚豔，一推出就造成轟動。詹光信說，詹光信說明，傳統古早味枝仔冰中，僅埔里酒廠生產的酒香桂圓米糕冰棒，加入糯米，由於竹塘生產的粳稻米黏性家，吃起來軟糯帶有黏性，因此突發奇想，研發一系列米冰棒竹塘鄉農會