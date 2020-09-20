中秋偽出國　知名Outlet義式湖畔野餐賞月超浪漫

受疫情邊境管制影響，是否很久沒出國旅行了？ 中秋節當天來場「月光漫舞野餐趣」，在麗寶Outlet Mall義式科莫湖畔，與家人野餐共賞360度無死角皎潔明月，隨著變化萬千水舞燈光秀，在歌手蔡永淳優美歌聲中，享受不一樣的偽出國中秋夜全新體驗。





迎接中秋連假，各遊樂園區卯足勁搞噱頭吸客，麗寶Outlet Mall首辦的「月光漫舞野餐趣」活動，為全台最美Outlet美譽再添ㄧ筆美景，其中最炫目的是義大利科莫湖水舞燈光秀

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麗寶Outlet Mall

9月起每天自開館開始，每個整點在科莫湖都有水舞燈光秀展演，包括古典名曲與流行曲目，2種不同曲目交錯演出。

▲中秋偽出國，在麗寶Outlet義式湖畔野餐賞月超浪漫。（圖／麗寶outlet提供）

陳宇秀說，水舞燈光秀的演出，無論古典名曲或流行曲目，都是一場視覺美感饗宴

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尤其坐在科莫湖畔，欣賞溫婉柔美律動的搖擺水柱、8米高壓水瀑，或是心花朵朵噴泉、神祕又浪漫氛圍的水霧噴頭，結合變化萬千的絢麗光彩燈光秀實在非常浪漫。

▲中秋偽出國，在麗寶Outlet義式湖畔野餐賞月超浪漫。（圖／麗寶outlet提供）

為了讓參加者感受誠意滿滿的野餐，除了現場管制人員進出外，特別推出限量100組的早鳥優惠套票，內含麗寶Outlet Mall 與女裝品牌MaTsuMi聯名野餐墊、Mister Donut點心盒、免費停車6小時、萬元住宿券摸彩券，以及套餐餐券(3-5人份)三選ㄧ，另有100組一般套票，沒有加贈野餐墊，但額外提供中式甜品-佳客來豆花，也能吃得開心、玩得歡樂。

為中秋夜歡樂加碼，活動最後將舉辦摸彩助興，獎品有麗寶福容大飯店萬元住宿券、秀泰影城電影票、天空之夢摩天輪搭乘券，現場抽出，活動結束後就可以馬上使用，獨家的野餐體驗，一定不能錯過。





