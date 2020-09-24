三連霸　亞泥再獲AREA亞洲企業社會責任獎

堪稱亞洲評價最高的CSR大獎，AREA亞洲企業社會責任獎在23日頒獎，今年受到疫情影響，採線上頒獎方式﹔代表出席的亞泥總廠長張志鵬表示，「營造綠色家園」是亞泥不變的使命，讓產業和環境能平衡共存、和諧共生，更是亞泥永續的目標。





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