行銷新北振興168　新北帥哥美女「主持人團隊」拍宣傳照

▲替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾組成的新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇攜手拍攝宣傳照。（圖／新北市新聞局提供）

▲替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾組成的新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇攜手拍攝宣傳照。（圖／新北市新聞局提供）

振興三倍券15日上路，新北市推出「新北振興168」方案，其中最大獎特斯拉電動汽車更是備受矚目，替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播節目「阿區來午餐」主持人蔡畹鎣和王子禾組成的新北市府年輕主持團隊與新聞局長蔣志薇攜手拍攝宣傳照，五人相比誰最有「架勢」。陳奕與戴湘儀在宣傳圖中代表小資男女，甜蜜站在特斯拉前擺拍，告訴民眾人人都有機會為親愛的家人抽中特斯拉。王子禾霸氣地靠著特斯拉，宣示新北市三倍券抽獎頭獎是特斯拉，讓三倍券更high三倍！新聞局長蔣志薇開玩笑說，她已經請示過了，抽獎公平公正，如果她抽中大獎不用捐出來，所以會努力登錄在新北市消費的發票抽大獎。主持人之一的蔡畹鎣是四人主持群中年紀最小的一位，年僅24歲，外型亮麗甜美，在系列宣傳圖中扮演「大學生」，擺拍起來專業感十足，蔡畹鎣表示，此次「新北振興168」方案有隱藏版專屬學生好禮，全國學生只要來新北市累積消費登錄達3000元，除了『月月抽獎』方案外，還有學生專屬加碼抽iPhone 11、AirPods及iPad等，真的非常超值！」搭檔王子禾聽完在一旁調皮回應「你已經畢業了，就別肖想這些大獎了。」慘遭蔡畹鎣狠狠一瞪，令在場眾人捧腹大笑。第一輛特斯拉Model 3大獎(市價超過160萬)將從即日起至8月31日止，在新北市境內店家消費並取得統一發票，單張發票消費金額每滿200元有1次抽獎資格累積無上限；從即日起至12月30日，在新北市境內消費滿3,000元，登陸發票即有機會抽到第二輛特斯拉Model X (市價超過新台幣330萬元)，一人一次為限，千萬不要錯過這波優惠浪潮！更多優惠內容及登錄方式請上「新北振興168」官網查詢。