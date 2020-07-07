違建「新竹運動中心」公司無財產　會員勝訴卻求償無門　

▲「新竹運動中心」近日又再被民眾投訴，遭法院判決應退款，但卻置之不理，投訴民眾拿出法院判決書指出、對方寧可花十幾萬請律師跟她打官司，卻不肯還區區2萬多的會費。（圖/記者金祐妤攝,109.7.7）

▲「新竹運動中心」近日又再被民眾投訴，遭法院判決應退款，但至今尚未還款，投訴民眾拿出法院判決書指出、對方寧可花十幾萬請律師跟她打官司，卻不肯還區區2萬多的會費。（圖/記者金祐妤攝,109.7.7）

新竹運動中心成立於1982年成立，李姓負責人2018年爆發財務危機後，於5月申請停業，而後由「日齊有限公司」將雙華改名為「新竹運動中心」後重新出發，不過「新竹運動中心」卻在2019年12月被踢爆是無照違法使用特定農業區，根本是個千坪大違建。

7日又有民眾投訴，投訴人孟小姐說、法院已判定「新竹運動中心」一審敗訴，應退還預繳金額20475元，而負責營運的「日齊公司」卻不服判決亦不還錢，上訴後又被駁回確定在案，從4月中確定判決至今，她還沒收到還款，誇張的是，她到國稅局查出「日齊公司」竟然沒有財產；孟小姐痛批，對方寧可花十幾萬請律師跟她打官司，卻不肯還2萬多的會費，呼籲消費者一定要特別謹慎小心。

「日齊公司」委託律師之一李荃和表示，消費者可持法院判決向業者索取退款，不過，因他並非業者，所以他無法代對方回答還款一事；新竹運動中心櫃台則表示負責人不在、一切交由律師回應。

新竹市政府表示，「新竹運動中心」經查涉有農地違規使用，市府已於2020年2月先裁罰11萬，並限期改善，也排入違建待拆名單，另針對該運動中心舊會員退費與使用規則機制互有爭議，經消保官協調後、已協助進入訴訟程序，呼籲消費者若遇有運動中心消費爭議事項，可向消保官申訴。

前身是「雙華綜合運動館」的新竹市「新竹運動中心」，日前遭踢爆是千坪大違建，近日又再被民眾投訴，遭法院判決應退款，但至今尚未還款，投訴民眾拿出法院判決書指出、對方寧可花十幾萬請律師跟她打官司，卻遲遲不還區區量兩萬多的預繳會費，實在難以理解。