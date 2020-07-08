下週竹市日夜都精彩　相約吳寶春烘培與「懂吃懂吃之夜」

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▲新竹市東門市場內的30幾家攤商自即日起推出3倍券優惠。（圖/記者金祐妤翻攝,109.7.8）

世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀下周末將在新竹市合體，新竹市政府今(8)日宣布，下周末在長和宮將舉辦媽祖有保庇園遊會，現場將搬來兩個大型窯烤爐，由大師們親手烘培，民眾除了享受麵包、PIZZA，現場還能參加三級古蹟長和宮深入導讀團。市府產發處長張力可表示，媽祖有保庇園遊會將於18、19日上午11時至下午6時登場，兩天都有專家導覽文史，導覽活動於兩天的下午兩點，在長和公園樹屋平台下蕨醒展區集合，採現場報名，有著近280年歷史的長和宮，擁有全世界唯一保有真髮軟身的正三媽，文物館還有很有趣的藥籤，例如74號的藥籤是米汁與人乳歡迎全國大小朋友前往拜訪新竹市第一座有滯洪池功能的公園以及世界級真髮正三媽。媽祖有保佑園遊會邀集了很多世界冠軍師傅親自現場操作，還有多家知名廚具品牌品硯、畢耶、河洛和南園將在現場展售，園遊會不僅可使用「三倍券」，廠商還加碼折扣，歡迎全國民眾到新竹市搶寶。另外、為搶攻三倍振興券市場、新竹市東門市場今天宣布，創意料理「享初」、港市飲茶「東門旺角」、小吃攤「東門米粉攤」等30幾家攤商推出優惠，包含使用200元3倍劵可買240元餐飲，或用500元3倍劵換到600元等，下周六（18日）還有不插電演唱會，當天民眾消費滿300元即可兌換限量提袋。張力可表示，18日下午五點半到八點在東門市場舉辦的「懂吃懂吃之夜」，邀請新竹在地客家樂團「黃子軒與山平快」不插電演出、歌手「張甯」自彈自唱，在地店家也將介紹拿手好菜，民眾也能上台玩遊戲，還有機會獲得店家的美食兌換券。張力可說，東門市場巷弄典藏美食林立，號召所有吃貨前往挑戰挑剔的味蕾，大家聚的不是餐，是歡聚在一起的夜晚。