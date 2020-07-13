台大新竹生醫與光電大廠簽署智慧醫療　利用手機監控心律

人手一支手機的時代，台大新竹生醫園區分院與敦捷光電共同研發軟體，用手機能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，讓使用者更了解自己的生理資訊，找出潛在的心律不整，提早診斷與早期治療，並結合智慧醫療雲端系統，透過生理量測系統建立疾病篩檢和精準醫療的智慧平台。今(13)日上午、台大生醫分院與敦捷光電共同簽屬合作備忘錄。



▲台大醫院生醫園區分院與敦捷光電共同研發軟體，運用手機的光學鏡頭，能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，讓使用者更了解自己的生理資訊，找出潛在的心律不整。（圖/記者金祐妤攝,109.7.13） 縣長楊文科表示，台大新竹生醫分院從去年底營運迄今，各項醫療資源逐步到位，這次與敦捷光電公司結合彼此的優勢，讓民眾得到更便利的醫療照顧，智慧科技與醫療完美結合，也凸顯台大醫院生醫分院與新竹生醫園區緊密結合，臨床轉移中心功能在此分院充分發揮，新竹生醫園區有任何新藥物或技術開發，都可以在台大醫院生醫分院做臨床實驗，成功之後就能夠造福鄉親，這是企業協力發展智慧醫療軟硬體的新里程碑。



▲台大醫院生醫園區分院與敦捷光電共同研發軟體，運用手機的光學鏡頭，能隨時進行智慧生理測量和心律不整的篩檢，讓使用者更了解自己的生理資訊，找出潛在的心律不整。（圖/記者金祐妤攝,109.7.13） 台大新竹生醫分院長余忠仁說，人一旦出現心律不整，尤其是心房顫動是最常見的心律不整情形，有可能出現中風等併發症，隨著年齡增長越來越明顯，80歲以後出現中風情形，有四分之一的機率是心房顫動所導致，未來民眾可以藉此軟體在家就能隨時進行監測，資訊也能夠回傳到醫師的手機中，醫師可以即時判讀診斷，迅速為病患解決問題。





敦捷光電董事長廖俊杰指出，把過去專長的技術，延伸應用至醫療，讓公司提升至另一個領域，雖然規格不同，但也為公司帶來更大的成長；精準醫療與智慧生理監測系統擁有生理訊號量測、預篩檢平台、生理資訊紀錄、醫院輔助系統，其中心房顫動居家快篩系統軟體，利用手持手機，食指貼在手機後方鏡頭，然後軟體進行即時心律，數秒後就能得到心律結果及心律值。



