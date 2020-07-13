「國際AI智慧園區」8月招商　竹縣府辦說明會與業者交流

新竹縣規劃「3大箭加2小箭」落實文化科技智慧城願景，其中國際AI智慧園區進度領先，公共工程進度已達45%，新竹縣政府預定8月公告招商，年底設廠進駐，今(13）日舉辦「新竹縣國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引相關業者參與。



楊文科表示，AI智慧園區有優質地理區位，具完整智慧設施與規劃良好的環境吸引力租賃條件，從園區到國一只要3分鐘，8分鐘可抵達新竹高鐵站，周邊有中醫大新竹附設醫院、台大竹北分部等，教育處在園區旁也規劃文中六，預計111年招生。此次藉由說明會、縣府與廠商雙向意見交流，參考廠商意見檢討再修正招商文件，預計8月公告招商，企盼未來吸引優質企業進駐，交出漂亮成績單!



▲新竹縣國際AI智彗園區預定8月公告招商，年底設廠進駐，今(13日)舉辦「新竹縣國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引28家相關業者踴躍參與。（圖/記者金祐妤攝,109.7.13） 產發處在簡報中指出，國際AI智慧園區基地坐落於竹北市莊敬北路、莊敬一路以及勝利八街路口，總開發面積約12.61公頃，規劃產業專用區（一）（二）共約8.05公頃，目前主要設定地上權招商草案條件，為地上權存續期間20年，權利金分兩期第一、十一年繳納，土地租金依當期土地公告地價年息1%，加計訂約當前土地公告地價年息4%，引進項目有軟體設計、資訊服務、智慧應用服務、資訊及通訊傳播等。



▲新竹縣國際AI智彗園區預定8月公告招商，年底設廠進駐，今(13日)舉辦「新竹縣國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引28家相關業者踴躍參與。（圖/記者金祐妤攝,109.7.13）

縣政顧問聯電榮譽副董事長宣明智也到場，他說，此園區地理位置優質鄰近國道，竹北比起台北內湖都市發展更具優勢，是業者選擇產業總部絕佳地點，並建議縣府考慮園區內規畫宿舍區，讓高科技人才住宿更便利。會議中，多位業者對園區未來周邊交通問題相當關心，並建議增長地上權存續時間。



▲新竹縣國際AI智彗園區預定8月公告招商，年底設廠進駐，今(13日)舉辦「新竹縣國際AI智慧園區產業專用區設定地上權案」招商說明會，吸引28家相關業者踴躍參與。（圖/記者金祐妤攝,109.7.13） 對此，產發處表示，會針對業者意見，再仔細研議適時修正﹔交通方面，現階段縣府辦理竹北交流道改善計畫，將莊敬一路拓寬到30米，以及勝利七、八街改成單行道，並規劃智慧交通管理號誌、大眾運輸等方案，未來也將進行都市計畫第5次通盤檢討，紓解交通衝擊，讓整體園區交通順暢。



