新竹榮家90餘歲兩榮民　立遺囑捐出千萬做公益

新竹榮民之家兩名高齡九十多歲的單身老榮民劉明芝和楊重華20日上 午 透過榮民之家預立遺囑、捐出共一千萬元以上遺產，兩人都說，台灣就是他們的家，百年之後想把身邊的遺產全部捐助給榮民榮眷遺孤，

蟹殼黃燒餅。

▲新竹榮家兩名高齡90多歲老榮民劉明芝(右)和楊重華20日上午預立遺囑、捐出共一千萬遺產，退輔會副主委呂嘉凱前往探視，頒發感謝狀。（圖/記者金祐妤攝,109.7.20）

今年高齡93歲的楊重華和95五歲的劉明芝，都是湖南人，他們退伍後留在台灣，沒有親人，靠月退俸維生，但兩人省吃儉用，劉明芝去年賣掉台北市萬華區的小公寓、所得700萬元全數捐出，其善行義舉榮獲108年全國好人好事代表，近日他再立遺囑，死後將捐出800萬

遺產給榮民榮眷基金會、台北榮總新竹分院及新竹榮家，

他個人捐贈總金額已經超過一千五百萬元，創下榮民單人捐款的紀錄。

退輔會副主委呂嘉凱20日上午特別前往新竹榮家探視兩位長輩，頒發感謝狀並送來劉明芝一直念念不忘的

另外、楊重華存了200多萬元，他認為自己住在榮家，生活不缺、決定透過榮家預立遺囑，要把身後的遺產全部捐出去，做為照顧榮民榮眷遺孤之用。





退輔會副主委呂嘉凱表示，兩位榮民長輩都算基層單身的退伍軍人，無論退休俸或就養金都不高，但對生活要求不多，即使身懷百萬財產，卻不追求物質享樂，一條褲子穿20年，一隻手錶可戴30年，只要每天能吃得飽就夠了、讓人感佩。



榮民榮眷基金會秘書長尤志煌表示，劉明芝售屋捐款的事蹟經媒體披露後，不少善心團體都會探望並寄送營養品和衣服給劉伯伯，由於近日劉明芝突然很想念幾十年前、他住青年公園附近時、一種甜甜鹹鹹的餅，基金會遍尋後，終於買到劉伯伯喜歡的鹹甜餅「蟹殼黃燒餅」，劉明芝20日上午吃到甜鹹餅後，開心的露出笑容，還連咬好幾口，場面讓人動容。



