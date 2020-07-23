臺大醫院新竹分院器捐宣導　上午80位民眾響應簽署

▲臺大醫院新竹分院今(23)日上午於該院門診大廳辦理「支持器官捐贈」活動，至中午有八十位民眾簽署器官捐贈同意書。（圖/記者金祐妤攝,109.7.23）

台大醫院新竹分院為了提升國人對器官捐贈的重視，與財團法人器官捐贈移植登錄中心合作，今(23)日辦理「愛捨＆得—請支持器官捐贈！」宣導活動，活動至中午結束，共有近500位民眾諮詢現場工作人員器捐相關問題，其中有80位民眾熱情響應簽署器官捐贈同意書。活動在該院蔡孟昆副院長主持下揭幕，器捐傳愛大使－小麥貝兒出其不意現身該院門診大廳，可愛的模樣吸引民眾目光、與民眾近距離互動，熱情邀請在場民眾一同進行歡樂健康操與互動遊戲，炒熱氣氛。蔡孟昆副院長表示，根據109年器官捐贈移植登錄中心的資料顯示，目前等候器官移植的人有近一萬人，然而能夠接受大愛器官捐贈、進行移植者卻不到200人，還不到百分之二的比例。台大新竹分院自民國80年起，推廣器官捐贈不遺餘力，改制臺大後，更有專業堅強的移植團隊陣容，於107年初取得眼角膜摘取、移植手術資格，今年七月還取得施行腎臟摘取移植手術資格，成為竹苗地區唯一腎移植醫院。蔡孟昆表示，器官捐贈不僅是遺愛人間、完成遺願、更是家屬走出傷痛的希望；但因臺灣民眾受文化、宗教等傳統觀念的影響，實際完成器官捐贈的民眾仍佔少數，期望透過活動的宣導，讓民眾都能有機會認識器官捐贈，提高民眾登錄器官捐贈的意願，讓認同器捐理念的風氣遍地開花。台大醫院新竹分院平時亦走入社區，結合企業與民間團體宣導器官捐贈，如有意願認識或簽署器官捐贈同意書，歡迎至該院服務台索取器官捐贈同意書，或每月最後一個禮拜六至新竹火車站，該院有設立簽卡站供民眾簽署器官捐贈同意書。