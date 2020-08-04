雙語學習好好玩　新竹動物園與校園建置擴增實境

到新竹動物園，可利用「遊台灣學英文」的APP，除可認識動物的英文外，還可實境體驗及進行任務挑戰。（圖/記者金祐妤攝,109.8.4）

新竹動物園今(4)日起設置為期兩週的「VR英語學習體驗專區」，現在到動物園、新竹科學園區等場域，都可透過「遊台灣學英語」APP，進入雙語簡介、互動課程、生活會話、圖解單字等英語學習；此外，也結合東門、竹蓮、西門、高峰國小和新科國中等，進行英語實境任務挑戰、認識生態。





新竹市副市長沈慧虹與經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室主任蔡瑞塘等人，今日在市立動物園啟動「遊台灣學英語」APP新竹專屬實境AR系統，沈慧虹說，竹市不僅要讓孩子擁有美學設計力，更有雙語能力，竹市已投注4千7百萬聘請46位外籍教師，現在又引進民間力量，打造AR 雙語環境，讓孩子擁有新的英文學習工具。





沈慧虹也與東門國小五年級學生到動物園的北美浣熊區體驗雙語實境系統，除認識北美浣熊的英文發音，也了解其動物特性，而學生也透過實境遊戲完成任務，學生都說，這個APP好好玩，以後在動物園可以待上2個小時，邊看動物邊學英文，還可像玩「寶可夢」般，進行任務挑戰。





東門國小校長李阿丹表示，這套雙語實境系統，已在校園內建置各種學習實境，學生在學校內可以邊學英文、邊了解校園生態，營造雙語學習環境，未來還可結合藝術、音樂及生物等課程擴充雙語教材，新竹市的小朋友實在太幸福了。



