打造竹竹苗觀光品牌　林佳龍推動好客觀光聯盟

交通部觀光局為打造竹竹苗觀光特色品牌，今(12)日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，交通部長林佳龍率領觀光局長張錫聰與新竹縣長楊文科、新竹市副市長沈慧虹、苗栗縣長徐耀昌等人宣誓「好客竹竹苗區域觀光聯盟」成立，現場並聽取近百名觀光產業公協會理事代表的意見，了解第一線的需求。





現場、竹竹苗政府的觀光行銷單位也聯合在地業者設攤，擺出地區特色的在地美食、農特產品、文創商品及穆斯林友善伴手禮等，新竹縣擺出擂茶、柿餅、客家月光餅、黑糖糕、客家鹹豬肉、膨風茶、野薑花蛋捲與粽子等，林佳龍一一大啖美食，他誇讚內灣的黑糖糕，他女兒經常買回家。



▲交通部觀光局打造竹竹苗觀光特色品牌，今日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，交通部長林佳龍與竹縣長楊文科、竹市副市長沈慧虹、苗栗縣長徐耀昌等人宣誓成立「好客竹竹苗區域觀光聯盟」。（圖/記者金祐妤攝,109.8.12）

林佳龍表示、目前台灣觀光以國旅市場為主，未來疫情結束後要吸引國際觀光客，為深化竹竹苗地區觀光活動、遊程或商品潛力，把食、宿、遊、購、行整合其中，由觀光局參山處跨轄區與地方政府、觀光產業公協會跨域合作，推動建立觀光圈,透過資源整合與產業輔導,提升國際化旅遊內涵,也為國旅市場提供優質的選擇，未來也將整合浪漫臺三線、舊山線鐵道，加上台61線觀光濱海大道，這3條經過竹竹苗旅遊路線，整合觀光資源加強行銷。





楊文科表示，中央資源投入的好消息相當令人振奮，整合竹竹苗觀光旅遊資源，讓全國鄉親來遊玩及未來吸引國家旅客，而推動觀光做好交通基礎建設也相當重要，台一線替代道路、台68線延伸與湖口交流道這3案也得到林部長支持，新竹縣政府將持續努力逐步推動。



