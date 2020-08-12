🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方 navigate_next 桃竹苗

打造竹竹苗觀光品牌　林佳龍推動好客觀光聯盟

記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-08-12 20:01:31

▲交通部觀光局打造竹竹苗觀光特色品牌，今日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，成立「好客竹竹苗區域觀光聯盟」。（圖/記者金祐妤攝,109.8.12）
▲交通部觀光局打造竹竹苗觀光特色品牌，今日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，成立「好客竹竹苗區域觀光聯盟」。（圖/記者金祐妤攝,109.8.12）

交通部觀光局為打造竹竹苗觀光特色品牌，今(12)日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，交通部長林佳龍率領觀光局長張錫聰與新竹縣長楊文科、新竹市副市長沈慧虹、苗栗縣長徐耀昌等人宣誓「好客竹竹苗區域觀光聯盟」成立，現場並聽取近百名觀光產業公協會理事代表的意見，了解第一線的需求。

現場、竹竹苗政府的觀光行銷單位也聯合在地業者設攤，擺出地區特色的在地美食、農特產品、文創商品及穆斯林友善伴手禮等，新竹縣擺出擂茶、柿餅、客家月光餅、黑糖糕、客家鹹豬肉、膨風茶、野薑花蛋捲與粽子等，林佳龍一一大啖美食，他誇讚內灣的黑糖糕，他女兒經常買回家。

▲交通部觀光局打造竹竹苗觀光特色品牌，今日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，交通部長林佳龍與竹縣長楊文科、竹市副市長沈慧虹、苗栗縣長徐耀昌等人宣誓成立「好客竹竹苗區域觀光聯盟」。（圖/記者金祐妤攝,109.8.12）
▲交通部觀光局打造竹竹苗觀光特色品牌，今日下午在苗栗西湖渡假村舉辦交流座談會，交通部長林佳龍與竹縣長楊文科、竹市副市長沈慧虹、苗栗縣長徐耀昌等人宣誓成立「好客竹竹苗區域觀光聯盟」。（圖/記者金祐妤攝,109.8.12）

林佳龍表示、目前台灣觀光以國旅市場為主，未來疫情結束後要吸引國際觀光客，為深化竹竹苗地區觀光活動、遊程或商品潛力，把食、宿、遊、購、行整合其中，由觀光局參山處跨轄區與地方政府、觀光產業公協會跨域合作，推動建立觀光圈,透過資源整合與產業輔導,提升國際化旅遊內涵,也為國旅市場提供優質的選擇，未來也將整合浪漫臺三線、舊山線鐵道，加上台61線觀光濱海大道，這3條經過竹竹苗旅遊路線，整合觀光資源加強行銷。

楊文科表示，中央資源投入的好消息相當令人振奮，整合竹竹苗觀光旅遊資源，讓全國鄉親來遊玩及未來吸引國家旅客，而推動觀光做好交通基礎建設也相當重要，台一線替代道路、台68線延伸與湖口交流道這3案也得到林部長支持，新竹縣政府將持續努力逐步推動。

關鍵字

好客竹竹苗區域觀光聯盟 林佳龍 交通部 楊文科 徐耀昌

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽